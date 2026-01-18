Danska premijerka diže gard Trumpu: ‘Europa se ne može ucjenjivati’

Danska premijerka Mette Frederiksen u nedjelju je oštro kritizirala prijetnju američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju novih carina u sporu o Grenlandu, kazavši da Europa neće popustiti pritisku. "Ne tražimo mi ovaj sukob", rekla je Frederiksen danskoj novinskoj agenciji Ritzau, dodavši kako pozdravlja slične signale koji stižu iz ostalih europskih zemalja. "Europa se ne može ucjenjivati", poručila je.

Trump želi potpuno vlasništvo nad Grenlandom, danskim autonomnim teritorijem, te je zaprijetio višim carinama na niz proizvoda koje bi ostale na snazi dok se Grenland ne proda Sjedinjenim Državama. U objavi na mreži Truth Social u subotu je rekao da će dodatne uvozne carine od 10 posto stupiti na snagu 1. veljače na robu iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Nizozemske, Finske i Velike Britanije, odnosno zemalja koje su pristale doprinijeti osobljem za NATO-ovu vježbu na Grenlandu.

Osam europskih država, koje su mete najavljenih carina zbog podrške Danskoj po pitanju Grenlanda, u nedjelju su u zajedničkoj izjavi upozorile da takve mjere stvaraju rizik od „opasne silazne spirale“. „Prijetnje carinama potkopavaju transatlantske odnose i donose rizik od opasne silazne spirale. Nastavljamo biti ujedinjeni i koordinirani u našem odgovoru. Predani smo zaštiti našeg suvereniteta“, stoji u zajedničkoj izjavi Ujedinjenog Kraljevstva, Danske, Finske, Francuske, Njemačke, Nizozemske, Norveške i Švedske.

Te zemlje, koje su odlučile poslati svoje vojnike na Grenland, naglasile su da su spremne na „dijalog na temelju principa suvereniteta i teritorijalnog integriteta“, iza kojih čvrsto stoje, te su ponovile da su „u potpunosti solidarne s Kraljevinom Danskom i narodom Grenlanda“. Poručile su i da su, kao članice NATO-a, predane jačanju arktičke sigurnosti kao „zajedničkog transatlantskog interesa“, ističući da vojna vježba NATO-a “Arktička izdržljivost” ne predstavlja prijetnju nikome, već je odgovor na tu potrebu.

U međuvremenu su suradnici francuskog predsjednika Emmanuela Macrona otkrili da Pariz od Europske unije traži aktiviranje Instrumenta za borbu protiv prisile, mehanizma EU-a za borbu protiv gospodarskih prijetnji prozvanog “gospodarskom bazukom”. Njime bi se, ako Trump ne odustane od najavljenih carina, Sjedinjenim Državama mogao ograničiti pristup javnim natječajima ili trgovina u sektorima u kojima američka strana ima suficit.