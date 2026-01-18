Trump traži milijardu dolara za članstvo u svom 'Odboru za mir': Osobno će kontrolirati novac

Milijardu dolara. Toliko Donald Trump traži za članstvo od zemalja koje žele pristupiti njegovom novom "Odboru za mir". Trump je u petak najavio svoje planove za novu organizaciju, objašnjavajući da je inicijativa "ključni korak" u provedbi njegovog 20-točkovnog Sveobuhvatnog plana za okončanje sukoba u Gazi, piše Daily mail.

"Članovi Odbora bit će uskoro objavljeni, ali mogu sa sigurnošću reći da je to najveći i najprestižniji Odbor ikad sastavljen, bilo kada i bilo gdje", rekao je Trump na platformi Truth Social. Kritičari su spekulirali da bi Odbor za mir mogao imati namjeru zamijeniti Ujedinjene narode.

Nacrt statuta za Odbor, koji je prvi izvijestio Bloomberg, navodi da će svaka država članica služiti maksimalno tri godine, osim ako se u prvoj godini ne uplati 1 milijarda dolara. Američki dužnosnik potvrdio je za Daily Mail da nema obveze uplaćivanja sredstava, ali da oni koji to učine dobivaju trajno članstvo umjesto trogodišnjeg mandata. Novac prikupljen od strane odbora namijenjen je financiranju napora administracije za obnovu Gaze, rekli su dužnosnici.

Odbor za mir u statutu je opisan kao "međunarodna organizacija koja nastoji promicati stabilnost, obnoviti pouzdanu i zakonitu vlast te osigurati trajni mir u područjima pogođenim ili ugroženim sukobom". Trump kaže da će služiti kao predsjednik odbora i da bi kao takav kontrolirao novac. Izvori upoznati s odborom rekli su Bloombergu da su nekoliko zemalja snažno protivile nacrtu.

Odbor za mir podsjeća na misiju Ujedinjenih naroda, a kritičari su zabrinuti da Trump pokušava zamijeniti tu organizaciju svojom. Iako je misija počela kao način za okončanje rata u Gazi, pisma poslana svjetskim liderima sugerirala su da bi odbor mogao zauzeti širi pristup rješavanju međunarodnih sukoba.

"Ovo je američki prečac u pokušaju da iskoristi svoje pravo veta na svjetske poslove", rekao je Daniel Forti, voditelj UN-a u International Crisis Group, za Associated Press. Američki dužnosnik pojasnio je za AP da BOP nije namijenjen zamjeni UN-a, ali je sugerirao da bi mogao motivirati međunarodne lidere na djelovanje. Međutim, dvojica diplomata rekli su Reutersu da je pismo poslano međunarodnim liderima opisalo BOP kao "hrabar pristup rješavanju globalnog sukoba".

"To su 'Trumpovi Ujedinjeni narodi' koji ignoriraju temelje povelje UN-a", opisao je jedan diplomat BOP za Reuters. Odbor za mir za Gazu djelovao bi pod okriljem BOP-a. Kao predsjednik, Trump bi također imao moć odabrati tko će biti pozvan u odbor, službeni pečat grupe i imao bi konačno odobrenje za sve glasovne odluke, prema nacrtu statuta.

BOP bi bio odgovoran za šire odnose mira, dok je Izvršni odbor za Gazu posebno zadužen za obnovu Pojasa Gaze. Trump bi također navodno imao moć ukloniti članove i odobriti dnevni red. Statut navodi da bi se BOP sastajao jednom godišnje na sastancima s glasanjem i najmanje kvartalno na sastancima bez glasanja. Osim toga, kao predsjednik odbora, Trump bi imao moć odabrati svog nasljednika. Izvori su rekli Bloombergu da su nekoliko europskih zemalja pozvane da se pridruže BOP-u.

Argentinski predsjednik Javier Milei i kanadski premijer Mark Carney navodno su pozvani da se pridruže BOP-u za Gazu. Trump je već imenovao nekoliko članova Izvršnog odbora BOP-a, uključujući državnog tajnika Marca Rubia, posebnog izaslanika SAD-a za Bliski istok Stevea Witkoffa, zamjenika savjetnika za nacionalnu sigurnost Roberta Gabriela i savjetnika Bijele kuće Jareda Kushnera.

Sir Tony Blair, milijarder Marc Rowan i predsjednik Svjetske banke Ajay Banga također su imenovani članovima Izvršnog odbora. Predsjednik je također najavio dodatne članove Izvršnog odbora za Gazu. Osim članova BOP-a, tu su turski političar ministar Hakan Fidan, viši katarski dužnosnik Ali Al-Thawadi, egipatski šef obavještajne službe general Hassan Rashad, ministar Ujedinjenih Arapskih Emirata Reem Al-Hashimy i bivši član Europskog parlamenta Nickolay Mladenov.

Očekuje se da će Mladenov posredovati između odbora i Palestinskog Nacionalnog odbora za upravljanje Gazom (NCAG). Ali Shaath, glavni povjerenik NCAG-a i bivši zamjenik ministra Palestinske samouprave, rekao je da će odbor raditi na obnovi Pojasa Gaze pod vodstvom BOP-a i Trumpa. Ured izraelskog premijera rekao je da je Izvršni odbor za Gazu BOP-a "u sukobu s izraelskom politikom". Imenovanje više turskih i egipatskih dužnosnika viđeno je kao antiizraelsko. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan prethodno je usporedio Netanyahua s Adolfom Hitlerom i pohvalio Hamas.