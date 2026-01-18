Naši Portali
POVIJESNI DOGOVOR

Sirijska vlada i SDF dogovorili prekid vatre

Foto: KHALIL ASHAWI/REUTERS
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
18.01.2026.
u 19:06

Vlada će trenutačno i potpuno preuzeti kurdske provincije Deir al-Zor i Raka, vojno i administrativno

Sirijska vlada i Sirijske demokratske snage (SDF) koje imaju potporu SAD-a pristale su u nedjelju na trenutačan i sveobuhvatan prekid vatre na svim bojištima, nakon višednevnih borbi. Sporazum treba stupiti na snagu paralelno s povlačenjem svih vojnih formacija povezanih sa SDF-om u područja istočno od rijeke Eufrat, prema dokumentu koji je u nedjelju objavilo sirijsko predsjedništvo. Sporazum predviđa uključivanje svih snaga SDF-a u ministarstva obrane i unutrašnjih poslova nakon provedenih sigurnosnih provjera, navodi se u priopćenju.

Vlada će trenutačno i potpuno preuzeti kurdske provincije Deir al-Zor i Raka, vojno i administrativno. Svi granični prijelazi, kao i plinska i naftna polja, također će biti predani sirijskoj vladi. Na dokumentu, koji je podijelilo sirijsko predsjedništvo, mogli su se vidjeti potpisi i sirijskog predsjednika Ahmeda al-Šare i čelnika SDF Mazluma Abdija. "Sva ostala pitanja sa SDF-om će biti riješena", prenijeli su državni mediji Šarine riječi. Rekao je da bi se trebao sastati s Abdijem u ponedjeljak.
Ovaj potez SAD-a mogao bi značiti kraj NATO-a? Europski povjerenik iznio crnu prognozu
Ključne riječi
Ahmed al-Šara prekid vatre SAD Sirija

