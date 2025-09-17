Nova gošća podcasta Bobu Bob! ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek

Prva gošća u drugoj sezoni podcasta Večernjeg TV-a Bobu Bob! je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. S Igorom Bobićem razgovarat će o "ljetnom kulturnom ratu" i je li njime dovedena u pitanje sloboda i pluralizam umjetničkog izražavanja? Tema će biti i način na koji se dodjeljuje novac za financiranje festivala i umjetničkih programa i igra li i kakvu ulogu pri tome svjetonazor? Kakva je uopće kulturna i medijska politika Vlade koja u listopadu puni devet godina mandata?

Ministrica koja je samo jedna od troje preostalih ministara iz prve Vlade premijera Andreja Plenkovića, koji ju je nazvao suhim zlatom, odgovorit će i što misli o pozivu na njezin opoziv pod optužbom da je ljevičarka.

