U PETAK U 20 SATI

Nova gošća podcasta Bobu Bob! ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek

17.09.2025.
u 15:40

Gledajte podcast Bobu Bob! Večernjeg TV-a u petak u 20 sati na YouTube kanalu Večernjeg TV-a i društvenim mrežama Večernjeg lista

Prva gošća u drugoj sezoni podcasta Večernjeg TV-a Bobu Bob! je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. S Igorom Bobićem razgovarat će o "ljetnom kulturnom ratu" i je li njime dovedena u pitanje sloboda i pluralizam umjetničkog izražavanja? Tema će biti i način na koji se dodjeljuje novac za financiranje festivala i umjetničkih programa i igra li i kakvu ulogu pri tome svjetonazor? Kakva je uopće kulturna i medijska politika Vlade koja u listopadu puni devet godina mandata?

Ministrica koja je samo jedna od troje preostalih ministara iz prve Vlade premijera Andreja Plenkovića, koji ju je nazvao suhim zlatom, odgovorit će i što misli o pozivu na njezin opoziv pod optužbom da je ljevičarka. 

Gledajte podcast Bobu Bob! Večernjeg TV-a u petak u 20 sati na YouTube kanalu Večernjeg TV-a i društvenim mrežama Večernjeg lista.
