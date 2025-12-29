Naši Portali
U PETAK U 20 SATI

Miro Kovač gost je nove epizode podcasta Bobu Bob!

Zagreb: Miro Kovač, bivši ministar vanjskih poslova RH Miro Kovač
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
1/3
VL
Autor
Igor Bobić
29.12.2025.
u 15:30

Hoće li Europa i EU ipak opstati ili nestati kao što u novoj strategiji nacionalne sigurnosti predviđa SAD? Kakvo je stanje u hrvatskoj diplomaciji i može li još dugo izdržati blokadu imenovanja?, neka su od pitanja na koja će odgovoriti stručnjak za međunarodne odnose

Gost podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a je bivši ministar vanjskih i europskih poslova i stručnjak za međunarodne odnose Miro Kovač s kojim urednik Igor Bobić razgovara o pregovorima o mirovnom sporazumu za Ukrajinu koji su u završnoj fazi i drugim vanjskopolitičkim temama. Jesu li pregovori u završnoj fazi kao što nakon sastanka s Volodimirom Zelenskim na Floridi kaže Donald Trump? Što o svemu misli Vladimir Putin koji američkog predsjednika hvali kao jedinog zapadnog političara koji razumije prirodu sukoba? Hoće li Europa i EU ipak opstati ili nestati kao što u novoj strategiji nacionalne sigurnosti predviđa SAD? Gdje je u svemu tome mjesto i koja uloga Kine? Je li na Bliskom istoku postignut mir ili primirje? Što misli o Plenkovićevoj doktrini izloženoj u Le Grand Continentu? Kakvo je stanje u hrvatskoj diplomaciji i može li još dugo izdržati blokadu imenovanja?

Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a u petak, 2. siječnja 2026., u 20 h na platformama YouTube i Spotify te društvenim mrežama Večernjeg lista.  

Miro Kovač Bobu bob! By Igor Bobić

Božo Kovačević
POLITIČKI INTERVJU TJEDNA

VIDEO Božo Kovačević: Rusija je frustrirana i u slučaju vojnog poraza spremna posegnuti i za nuklearnim oružjem

Ukrajina, kaže Kovačević, ima pravo donijeti odluku da ne pristaje na primirje i na mirovni sporazum koji je za nju neprihvatljiv ili teško prihvatljiv. Ali i rukovodstvo Ukrajine treba odmjeriti da li je razumnije ući u iscrpljujući rat čiji ishod ni izdaleka ne možemo prejudicirati i čiji je ishod može biti totalni poraz Ukrajine kojoj bi prethodila totalna devastacija Ukrajine.

Capitol Hill - Political Coverage - DOGE USAID Hearing
VEČERNJI TV

Max Primorac, utjecajni lobist iz Trumpova kruga: Bez trećeg entiteta u BiH neće biti ni Hrvata

U Sarajevu su ga nakon prošlotjednog svjedočenja u američkom Kongresu počastili epitetom 'ustaško kopile' jer se usuđuje reći da proces izgradnje nacije u BiH nije uspio i da Amerika to više ne podržava. Max Primorac u intervjuu na VečernjiTV govorio je i o drugim zanimljivim temama, pa čak i o Thomsonovu koncertu na Hipodromu koji bi članovi Trumpove administracije pozdravili, nipošto napadali

