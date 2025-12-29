Miro Kovač gost je nove epizode podcasta Bobu Bob!

Gost podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a je bivši ministar vanjskih i europskih poslova i stručnjak za međunarodne odnose Miro Kovač s kojim urednik Igor Bobić razgovara o pregovorima o mirovnom sporazumu za Ukrajinu koji su u završnoj fazi i drugim vanjskopolitičkim temama. Jesu li pregovori u završnoj fazi kao što nakon sastanka s Volodimirom Zelenskim na Floridi kaže Donald Trump? Što o svemu misli Vladimir Putin koji američkog predsjednika hvali kao jedinog zapadnog političara koji razumije prirodu sukoba? Hoće li Europa i EU ipak opstati ili nestati kao što u novoj strategiji nacionalne sigurnosti predviđa SAD? Gdje je u svemu tome mjesto i koja uloga Kine? Je li na Bliskom istoku postignut mir ili primirje? Što misli o Plenkovićevoj doktrini izloženoj u Le Grand Continentu? Kakvo je stanje u hrvatskoj diplomaciji i može li još dugo izdržati blokadu imenovanja?

