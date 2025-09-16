VIDEO Jelena Perčin: 'Gelu sam srela u jeku razvoda, nova ljubav mi nije bila ni na kraj pameti'

Televizijska, filmska i kazališna glumica, Jelena Perčin, nova je gošća Večernjakovog podcasta 'Show na kvadrat'. Bez puno razmišljanja prihvatila je poziv našeg novinara Zvonimira Milakovića, a s kojim je prošla razne teme iz svog poslovnog, ali i privatnog života.

Ovo je ujedno i ekskluzivna epizoda u kojoj prvi put pred kamerama govori otvoreno i bez zadrške o novom partneru, usponima i padovima, izazovima s kojima se glumci susreću, a ono što će naše gledatelje oduševiti definitivno je njezina otvorenost i iskrenost.

Odgovorila je na pitanja i o svojim bivšim supružnicima, koliko joj je bilo teško prolaziti kroz razvode, u kome pronalazi najveću utjehu te tko joj je danas rame za plakanje. "Ako razmišljaš o tome što je najbolje za razvoj tvog djeteta i neku njegovu psihičku stabilnost, to je da ima oba roditelja koji imaju pozitivnu sliku. Ne mogu zamisliti da ja svom djetetu kažem nešto loše ili krivo o ocu. Bilo je naravno i trenutaka kada sam bila i ljuta, ali nije mi palo na pamet. Druga stvar, ganjat neku pravdu, tko je bio u pravu, je li trebalo biti ovako ili je trebalo biti onako, je pitanje ega", među ostalim, ispričala je.

"Imala sam problem dok je trajao brak, dakle, brak je završio, taj problem više nemam", dodala je naša vrsna glumica bez zadrške. "Naravno da je bilo nekih povreda i nepravde, ali to moram riješiti sa sobom. Sigurno, i moji muževi imaju isto, u odnosu na mene da su osjećali - da im nešto nije bilo OK", objasnila je sugovornica.

Jelena je danas sretna i ostvarena žena koja živi punim plućima, majka troje djece, glumica zagrebačkog HNK-a, paralelno snima seriju "Sjene prošlosti" koja se emitira na RTL-u, a i ispunjena je na ljubavnom planu. Naime, našem je novinaru otvoreno govorila i o novom partneru, glazbeniku Anti Geli te kako su se upoznali, čime je zadobio njezino povjerenje, a sve te detalje doznajte u novoj epizodi podcasta "Show na kvadrat" koja se upravo emitira na našem YouTube kanalu.

VIDEO: