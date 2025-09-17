Jelena Perčin dobro je poznato televizijsko lice, uspješna glumica, zaposlenica zagrebačkog HNK-a gostovala je u novoj epizodi podcasta Večernjeg lista "Show na kvadrat". Iako je gledate u popularnoj RTL-ovoj seriji "Sjene prošlosti", sada je po prvi put pred kamerama govorila o nekim zanimljivostima iz svog života. Tako se dotaknula tema o glumi i svom glumačkom putu koji nije uvijek bio "med i mlijeko", trenutačnoj situaciji na sceni s mladim glumcima, a dotaknuli smo se i tema o njezinu privatnom životu.

Prvi je put pred kamerama odgovorila na pitanja o svom novom partneru, ali se nije libila ni otvoreno pričati o bivšim supružnicima, poduzetniku Kristijanu Babiću i glumcu Momčilu Otaševiću. S nama je zaigrala igricu "ILI ILI", u kojoj je morala birati između dvije osobe onu dražu i koju više preferira. Tako joj je naš novinar postavio pitanje, između ostalog, s kim bi radije otišla na planinarenje - s prvim ili drugim bivšim suprugom. Jelena je bila konkretna i odgovorila bez zadrške, a odgovor doznajte u videu ispod.

VIDEO:

Jelena Perčin zaigrala pitalicu i bez dlake na jeziku otkrila pikanterije o bivšim muževima Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Odgovorila je na pitanja i o svojim bivšim supružnicima, koliko joj je bilo teško prolaziti kroz razvode, u kome pronalazi najveću utjehu te tko joj je danas rame za plakanje. "Ako razmišljaš o tome što je najbolje za razvoj tvog djeteta i neku njegovu psihičku stabilnost, to je da ima oba roditelja koji imaju pozitivnu sliku. Ne mogu zamisliti da ja svom djetetu kažem nešto loše ili krivo o ocu. Bilo je naravno i trenutaka kada sam bila i ljuta, ali nije mi palo na pamet. Druga stvar, ganjat neku pravdu, tko je bio u pravu, je li trebalo biti ovako ili je trebalo biti onako, je pitanje ega", među ostalim, ispričala je.

"Imala sam problem dok je trajao brak, dakle, brak je završio, taj problem više nemam", dodala je naša vrsna glumica bez zadrške. "Naravno da je bilo nekih povreda i nepravde, ali to moram riješiti sa sobom. Sigurno, i moji muževi imaju isto, u odnosu na mene da su osjećali - da im nešto nije bilo OK", objasnila je sugovornica. Novu emisiju "Showa na kvadrat" pogledajte u nastavku ili na našem YouTube kanalu: