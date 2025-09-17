Naši Portali
ZANIMLJIVO!

VIDEO Jelena Perčin zaigrala pitalicu i bez dlake na jeziku otkrila pikanterije o bivšim muževima

17.09.2025.
u 18:00

Naša slavna glumica gostovala je u novoj epizodi podcasta "Show na kvadrat" i odgovorila na brojna zanimljiva pitanja. Zaigrala je i igricu, pitalicu "ILI ILI", a gdje je birala između dražih osoba i koje više preferira u određenim situacijama. Više detalja doznajte u videu ispod.

Jelena Perčin dobro je poznato televizijsko lice, uspješna glumica, zaposlenica zagrebačkog HNK-a gostovala je u novoj epizodi podcasta Večernjeg lista "Show na kvadrat". Iako je gledate u popularnoj RTL-ovoj seriji "Sjene prošlosti", sada je po prvi put pred kamerama govorila o nekim zanimljivostima iz svog života. Tako se dotaknula tema o glumi i svom glumačkom putu koji nije uvijek bio "med i mlijeko", trenutačnoj situaciji na sceni s mladim glumcima, a dotaknuli smo se i tema o njezinu privatnom životu.

Prvi je put pred kamerama odgovorila na pitanja o svom novom partneru, ali se nije libila ni otvoreno pričati o bivšim supružnicima, poduzetniku Kristijanu Babiću i glumcu Momčilu Otaševiću. S nama je zaigrala igricu "ILI ILI", u kojoj je morala birati između dvije osobe onu dražu i koju više preferira. Tako joj je naš novinar postavio pitanje, između ostalog, s kim bi radije otišla na planinarenje - s prvim ili drugim bivšim suprugom. Jelena je bila konkretna i odgovorila bez zadrške, a odgovor doznajte u videu ispod.

VIDEO:

Jelena Perčin zaigrala pitalicu i bez dlake na jeziku otkrila pikanterije o bivšim muževima

Odgovorila je na pitanja i o svojim bivšim supružnicima, koliko joj je bilo teško prolaziti kroz razvode, u kome pronalazi najveću utjehu te tko joj je danas rame za plakanje. "Ako razmišljaš o tome što je najbolje za razvoj tvog djeteta i neku njegovu psihičku stabilnost, to je da ima oba roditelja koji imaju pozitivnu sliku. Ne mogu zamisliti da ja svom djetetu kažem nešto loše ili krivo o ocu. Bilo je naravno i trenutaka kada sam bila i ljuta, ali nije mi palo na pamet. Druga stvar, ganjat neku pravdu, tko je bio u pravu, je li trebalo biti ovako ili je trebalo biti onako, je pitanje ega", među ostalim, ispričala je.

FOTO Vlasnik Sokol Marića oženio se 40 godina mlađom Kolumbijkom koja dolazi iz poznate obitelji
1/17

"Imala sam problem dok je trajao brak, dakle, brak je završio, taj problem više nemam", dodala je naša vrsna glumica bez zadrške. "Naravno da je bilo nekih povreda i nepravde, ali to moram riješiti sa sobom. Sigurno, i moji muževi imaju isto, u odnosu na mene da su osjećali - da im nešto nije bilo OK", objasnila je sugovornica. Novu emisiju "Showa na kvadrat" pogledajte u nastavku ili na našem YouTube kanalu:

