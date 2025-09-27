Naši Portali
Konferencija IDIZ-a

'Nismo imali hrane', 'Nitko iz razreda nije mi prijatelj'

Zagreb: Održana je konferencija "Pod napadom"
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Autor
Nataša Vlašić Smrekar
27.09.2025.
u 16:03

Olja Družić Ljubotina: U Hrvatskoj je više od 150 tisuća djece u riziku od siromaštva, što je jako puno djece koja prolaze ispod radara. To znaju oni koji određuju politike, ali to im definitivno nije prioritetno pitanje

"... hrana, neko vrijeme nismo imali uopće, ono ništa, baš ništa, za kupiti… tako je bilo i kod bake i djeda… meni je to bilo najgore… jedan od najgorih perioda za mene…", izjava je učenika jedne od hrvatskih škola objavljena u sklopu istraživanja "Pravo na obrazovanje (ni)je privilegija – što nam djeca poručuju o obrazovnim nejednakostima" prof. dr. Olje Družić Ljubotine sa zagrebačkog Pravnog fakulteta, čiji su se rezultati mogli čuti jučer u Zagrebu na konferenciji "Pod napadom" Instituta za društvena istraživanja.

Bogati stoje s bogatima

"... radim na praksi, imamo plaću, kad god zatreba, ja dadnem po malo…"; "...imam i stipendiju pa to dajem svojima…", "Bogati stoje s bogatima, a ova malo niža populacija, oni su u svom društvu. Nitko iz razreda mi nije prijatelj, voljela bih se preseliti u drugi razred, ali ne mogu…" još su neke od izjava učenika osnovnih i srednjih škola prikupljenih u ovom istraživanju koje se bavi socioekonomskim nejednakostima u hrvatskom obrazovnom sustavu i koje odgovara na pitanje "Što nam poručuju djeca koja žive u siromaštvu?"

Prema Europskoj strategiji o pravima djeteta 2021. – 2024., svako dijete ima pravo na kvalitetno obrazovanje, neovisno o njegovu podrijetlu i mjestu stanovanja, i prema Ustavu RH obvezno osnovnoškolsko obrazovanje trebalo bi biti besplatno, ali nažalost nije tako. Istraživanje profesorice Družić Ljubotine pokazalo je porazne rezultate: u općoj populaciji kućanstava s djecom do 18 godina udio onih koji teško podmiruju potrebe za obrazovanje djece je 40 posto. Gotovo svako treće kućanstvo (70 posto) s niskim prihodima, a koja imaju djecu do 18 godina, vrlo teško podmiruje potrebe za obrazovanje djece – što primjerice znači da nemaju za školski autobus ili opremu za tjelesni – čime se Hrvatska svrstala na drugo mjesto među zemljama EU u pogledu slabe priuštivosti obrazovanja. I svaka druga jednoroditeljska obitelj teško podmiruje troškove vezane za potrebe obrazovanja djece, čime je Hrvatska opet pri neslavnom vrhu zemalja EU.

– U Hrvatskoj je više od 150 tisuća djece u riziku od siromaštva, što je jako puno djece koja prolaze ispod radara. To znaju oni koji određuju politike, ali im to definitivno nije prioritetno pitanje – rekla nam je Olja Družić Ljubotina, ističući kako su brojni primjeri djece koja zbog siromaštva ne mogu uhvatiti ritam u obrazovanju i – što je veliki problem – ostaju gladna na nastavi jer prehrana nije osigurana u sklopu srednjoškolskog obrazovanja. Ova djeca ne idu ni na školske izlete niti su uključena u izvanškolske aktivnosti, što ih sve zajedno izolira i maksimalno im sužava prilike za razvoj. Prof. dr. Družić Ljubotina ističe da se ipak događaju i neke pozitivne promjene na razini nacionalnih dokumenata.

– Nacionalni akcijski plan "Jamstvo za svako dijete" jako je važan dokument koji akceptira nejednakost među djecom na razini ranog i predškolskog odgoja, obrazovanja, zdravlja, stanovanja i prehrane, ali tek je u začetku. Sad će trebati izraditi zakonodavna rješenja koja će toj djeci omogućiti jednake šanse i osigurati javno financiranje – zaključila je Družić Ljubotina.

Pedagozi na prvoj liniji

"Imao sam situaciju u bivšoj školi da je mali došao premlaćen od batina – tata mu je nabijao glavom o pod. Nakon tako nekih stvari koje mi je rekao, trebalo mi je dva tjedna da dođem sam sebi", izjava ja jednog od pedagoga iz istraživanja "Kriza je gdje god zagrebemo: iskustva pedagoga u suočavanju s kriznim situacijama u školama", koje je na istoj konferenciji u sklopu sesije "Odrastati i učiti u nesigurnim vremenima" prezentirala Ivana Miočić s riječkog Filozofskog fakulteta. Uz globalne i društvene krize kao što su pandemija i online nastava, potresi i ratovi, istraživačica je kao ključne krize s kojima se suočavaju pedagozi u razredu detektirala zlostavljanje i nasilje, bilo u obitelji ili u školi, teške bolesti i nesreće učenika poput lomova, epileptičnih napada, samoozljeđivanja ili pokušaja suicida te krize povezane s roditeljima.

– Pedagozi osjećaju visoku emocionalnu i psihičku opterećenost učenika i često izjavljuju da im je kao da su na prvoj liniji obrane – rekla je Ivana Miočić, ističući da je pedagozima dobrobit djece na prvome mjestu, ali i da u kolektivu često rade sami, da im nedostaje edukacija i podrška sustava te timski rad. Na učestale prigovore, pa i neke egzaktne pokazatelje prema kojima će se mladi koji trebaju pomoć prije obratiti obitelji i prijateljima, pa i predstavnicima civilnog društva, nego školi ili zdravstvenim ustanovama, odgovara:

– Pedagozi su u školi najšire profilirani stručni suradnici. Njihov je posao često vrlo složen i uvjetovan školom, kulturom škole i mjestom gdje se škola nalazi, tako da teško možemo generalizirati s kakvim se sve situacijama nose. Primjerice, u sredinama u kojima je veći broj romskih učenika taj je posao drukčiji nego u sredinama u kojima je mali broj učenika i prisan odnos među kolektivom i učenicima – kaže I. Miočić, dodajući kako mnogi izvještavaju o tome da su preopterećeni poslom i da je njihova situacija komplicirana, a ponajviše je komplicirana za mlade ljude koji se tek zapošljavaju te za one koji nemaju ekipiran tim stručnih suradnika, nego su, recimo, jedini stručni suradnik u školi uz knjižničara – ističe Ivana Miočić.

