Brođanka skoro pregazila troje djece koja su se pojavila na romobilima, neki improviziraju sjedala i gotovo izazivaju tragediju

Električni romobili sve su češći prizor na ulicama Hrvatske, ali istovremeno postaju ozbiljan sigurnosni problem. U Slavonskom Brodu pokrenuta je peticija kojom se traži zabrana vožnje romobila djeci mlađoj od 18 godina, kao i uvođenje jasnih sigurnosnih pravila za odrasle korisnike. Inicijativu je pokrenula Monika Perković, Brođanka čiji je sin teško stradao u prometnoj nesreći izazvanoj maloljetnicima na romobilu, a do sada ju je potpisalo više od 4000 građana. – Nekontrolirana vožnja električnih romobila svakodnevno ugrožava djecu, pješake, bicikliste i vozače – sve nas. Ulice više nisu sigurne, a situacija postaje sve ozbiljnija – poručuje Perković, dodajući kako peticija jasno definira pravila koja bi omogućila sigurniji promet. Cilj je prikupiti dovoljan broj potpisa da inicijativa dođe pred Hrvatski sabor i druge nadležne institucije te potakne konkretno djelovanje. Građani koji su podržali peticiju svjedoče o opasnostima s kojima se svakodnevno susreću. Jedna Brođanka opisuje kako je gotovo pregazila troje djece koja su se iznenada pojavila na romobilima, dok druga navodi kako se maloljetnici voze naseljima i kasno navečer bez ikakve kontrole. Neki roditelji priznaju da njihova djeca improviziraju sjedala ili se voze u grupama po dva na jednom romobilu, često jureći nizbrdicom i gotovo izazivajući tragediju.

Strahove građana potvrđuju i statistike. Prema najnovijim podacima, u 2025. godini u Hrvatskoj je zabilježeno 466 prometnih nesreća s električnim romobilima. U tim su nesrećama dvije osobe smrtno stradale, 142 su zadobile teže tjelesne ozljede, a 247 lakše. Samo u prvih šest mjeseci ove godine evidentirano je više od 250 nesreća, pri čemu su deseci osoba zadobili teške tjelesne ozljede. U splitskoj bolnici u dva mjeseca hospitalizirano je više od 50 pacijenata zbog padova s romobila, dok je u Klinici za dječje bolesti u Zagrebu broj malih pacijenata s takvim ozljedama porastao za 285 posto u odnosu na prethodnu godinu. Posebno zabrinjava podatak da je broj teških ozljeda mozga kod djece povećan pet puta.

Problem je dodatno složen jer većina romobila razvija brzine od 20 do 25 kilometara na sat, a postoje modeli koji dosežu i do 80 km/h. Zbog ovih brzina, svaki pad ili sudar može imati teške posljedice, osobito za neiskusne i maloljetne vozače. Maloljetnici njima upravljaju bez vozačke dozvole, homologacije i registracije vozila, što ih izlaže visokim rizicima. MUP upozorava roditelje da ne kupuju romobile djeci jer zakon ih ne smatra osobnim prijevoznim sredstvima prikladnim za maloljetnike, a njihova vožnja može biti smrtonosna. Električni romobili nisu opasni samo zbog brzine. Djeca mlađa od 14 godina često samostalno sudjeluju u prometu, suprotno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Za prekršaje koje počine odgovorni su roditelji, no molbe policije zasad nisu dale rezultate. "Apeliramo na roditelje da budu savjesni i odgovorni te da djeci ne kupuju vozila koja mogu razviti veću brzinu od dopuštene", navodi MUP, ističući potrebu za obveznom zaštitnom opremom i poštovanjem prometnih pravila.

Potrebna hitna reakcija



Monika Perković podsjeća da je cilj peticije dvostruk: zaštititi djecu i sve sudionike u prometu. Predlaže potpunu zabranu vožnje romobila mlađima od 18 godina, obveznu kacigu i reflektirajući prsluk, korištenje biciklističkih staza ili desne strane ceste gdje ih nema, zabranu kretanja po pločnicima i pješačkim zonama te pojačanu edukaciju roditelja i djece. Ova inicijativa već je pokrenula širu raspravu o sigurnosti električnih romobila u Hrvatskoj. S jedne strane, riječ je o popularnom prijevoznom sredstvu koje olakšava kretanje po gradovima, no s druge strane, bez jasnih pravila i kontrole, pretvara se u potencijalno opasno vozilo, posebno u rukama maloljetnika.

Građani se putem platformi poput openpetition.eu mogu uključiti i podržati peticiju, dajući glas za strože mjere i sigurniji promet. Kako ističe Perković, "ne želimo čekati nove vijesti u crnoj kronici i nove pogibije da bi netko konačno reagirao". Ova lokalna inicijativa u Slavonskom Brodu pokazuje koliko je građanska aktivnost važna u zaštiti sigurnosti djece i svih sudionika prometa. Pitanje sigurnosti električnih romobila postaje sve hitnije, a Hrvatska se suočava s izazovom kako regulirati ovu popularnu, ali potencijalno opasnu formu prijevoza prije nego što nove tragedije postanu statistika.