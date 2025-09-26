Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
PREDMET PREUZEO DORH

Užas u Slavonskom Brodu: Dječaka zlostavljali u školi. 'Izgubio je svijest i završio u bolnici'

Foto: Pixsell
VL
Autor
Večernji.hr
26.09.2025.
u 13:37

"Na učeniku su bile vidljive vanjske ozljede, a u slučaj su uključeni Policijska uprava brodsko-posavska, Zavod za socijalni rad te Školska medicina. Sve nadležne službe prema dostupnim informacijama, poduzimaju mjere u okviru svojih ovlasti“, stoji u priopćenju Grada.

Društvene mreže ovih su dana preplavile uznemirujuće objave iz Slavonskog Broda koje o maltretiranju učenika šestog razreda osnovne škole. U objavi se navodi kako je dječak redovito žrtva fizičkog i psihičkog nasilja od strane učenika prvog razreda srednje škole. Opisano je da ga druga djeca tuku, vrijeđaju i ponižavaju.

Prema istoj objavi, nasilje je u jednom trenutku poprimilo posebno okrutne razmjere - „urinirala na karton i stavili na njega“. Dječak je bio prisiljen sjesti na vrtuljak, koji su potom pokrenuli električnim romobilom kako bi se brže okretao, a sve je snimano. Tom je prilikom, kako se navodi, izgubio svijest i završio u bolnici. Glasnogovornica brodsko-posavske policije Kata Nujić za Plusportal je potvrdila da je policija reagirala po dojavi te da je predmet preuzeo DORH, koji provodi istragu. O svemu je obaviješten i Hrvatski zavod za socijalni rad.

Iz Grada Slavonskog Broda također su se oglasili. „Prema informacijama koje smo dobili od ravnateljice škole, incident se dogodio tijekom prošlog tjedna, a učenik je u školu došao u ponedjeljak, 22. rujna 2025. godine. Škola je tada, sukladno važećim protokolima za ovakve situacije, odmah reagirala. Na učeniku su bile vidljive vanjske ozljede, a u slučaj su uključeni Policijska uprava brodsko-posavska, Zavod za socijalni rad te Školska medicina. Sve nadležne službe prema dostupnim informacijama, poduzimaju mjere u okviru svojih ovlasti“, stoji u priopćenju Grada.
Gotovo pola Zagreba ide u rekonstrukciju: HEP planira zamjenu vrelovodne mreže, pogledajte u kojim kvartovima
Ključne riječi
djeca zlostavljanje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još