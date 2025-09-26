Užas u Slavonskom Brodu: Dječaka zlostavljali u školi. 'Izgubio je svijest i završio u bolnici'

Društvene mreže ovih su dana preplavile uznemirujuće objave iz Slavonskog Broda koje o maltretiranju učenika šestog razreda osnovne škole. U objavi se navodi kako je dječak redovito žrtva fizičkog i psihičkog nasilja od strane učenika prvog razreda srednje škole. Opisano je da ga druga djeca tuku, vrijeđaju i ponižavaju.

Prema istoj objavi, nasilje je u jednom trenutku poprimilo posebno okrutne razmjere - „urinirala na karton i stavili na njega“. Dječak je bio prisiljen sjesti na vrtuljak, koji su potom pokrenuli električnim romobilom kako bi se brže okretao, a sve je snimano. Tom je prilikom, kako se navodi, izgubio svijest i završio u bolnici. Glasnogovornica brodsko-posavske policije Kata Nujić za Plusportal je potvrdila da je policija reagirala po dojavi te da je predmet preuzeo DORH, koji provodi istragu. O svemu je obaviješten i Hrvatski zavod za socijalni rad.

Iz Grada Slavonskog Broda također su se oglasili. „Prema informacijama koje smo dobili od ravnateljice škole, incident se dogodio tijekom prošlog tjedna, a učenik je u školu došao u ponedjeljak, 22. rujna 2025. godine. Škola je tada, sukladno važećim protokolima za ovakve situacije, odmah reagirala. Na učeniku su bile vidljive vanjske ozljede, a u slučaj su uključeni Policijska uprava brodsko-posavska, Zavod za socijalni rad te Školska medicina. Sve nadležne službe prema dostupnim informacijama, poduzimaju mjere u okviru svojih ovlasti“, stoji u priopćenju Grada.