Organizatorica prosvjeda u Retkovcu: Ne želimo živjeti u strahu, tražimo da se naša djeca zaštite od nasilja

Nakon što su početkom rujna u Dubravi u jednom danu maloljetnici naoružani bokserima, suzavcem i letvama udarali vršnjake ispred dviju škola, a onda i u parku, odlučili smo da je dosta šutnje. Naša djeca odbijaju ići u školu, a roditelji žive u stalnom strahu, govori nam Helena Ančić, organizatorica prosvjeda "Dubrava za djecu" koji će se održati u nedjelju u 16 sati ispred Osnovne škole Retkovec. Povod su, dodaje, problemi s devijantnom skupinom s kojima su već dulje suočeni, a sustav ne nudi rješenja pa su pripremili i popis zahtjeva koje će uputiti institucijama.

– Prvi napad dogodio se ispred škole u Dupcu, a žrtve su bile dvojica dječaka. Roditelji su odmah zvali policiju, ali dok su oni došli, napadači su otišli do škole u Retkovcu i ondje pretukli petoricu dječaka, a potom u parku niže u ulici još dvojicu. Napadači ne traže novac ni osobne stvari, nego se žele iživljavati. Koriste šake, noge, boksere, suzavac, a na jednom dječaku polomili su debelu, metar i pol dugu letvu koju su iščupali iz klupe u parku – kazuje H. Ančić. Ista skupina maloljetnika, napominje, stoji i iza napada na policijsku službenicu u civilu i njezina dečka krajem kolovoza, a neugodna iskustva, ističe, imaju još od prošle školske godine.

Napadači su, kaže, u dobi između 10 i 17 godina, a žrtva je umalo postala i njezina dvanaestogodišnja kći. – Na sreću, uspjela se izvući. Dan prije serije napada nju i prijateljicu nekoliko je djevojčica iz te skupine htjelo pretući pred školom. Živimo vrlo blizu pa sam bila ondje i rastjerala ih – govori.

Napominje i da roditelji znaju imena i prezimena svih napadača, ali da im se čini da to ne znači puno. – Policija većinu ne može privesti jer su mlađi od 14 godina, mogu reagirati samo do određene mjere, što u pravilu znači da slobodno šetaju ulicama dok se prebacuje odgovornost s jedne institucije na drugu – ogorčena je H. Ančić, dodajući da su zato odlučili prosvjedovati. Roditelji smatraju, dodaje, i da je školski sustav podbacio. – Djeca većinu vremena provode u vrtićima i školama, neka im se onda ondje pomogne i neka ih se štiti – objašnjava.

Oblikovali su i zahtjeve koje će na prosvjedu uputiti vladajućima. – Želimo da se snizi dobna granica za kaznenu odgovornost ili da roditelji odgovaraju za djela svoje djece. Tražimo i da se policijske ophodnje vrate u kvart kao redovita praksa, a ne samo kad se dogodi incident. I želimo da se prekine prebacivanje odgovornosti između škola, policije i centara za socijalnu skrb te da se osigura psihološka pomoć i za žrtve i za napadače. Nije nam cilj linčovati maloljetne napadače, već zaštititi djecu i omogućiti im sigurnost – govori H. Ančić.

Zagrebačka je policija, podsjetimo, izvijestila kako je dosad identificirala šestero maloljetnih počinitelja povezanih s napadima. Troje ih je mlađe od 14 godina i stoga kazneno neodgovorno. Protiv jednog maloljetnika starijeg od 14 podnesena je kaznena prijava zbog tjelesne ozljede, nakon čega je uhićen, ali ubrzo i pušten na slobodu. Naknadno su dvojica maloljetnika predana pritvorskom nadzorniku te smještena u centar u Dugavama. O svemu je obaviješten i Zavod za socijalni rad, a iz policije su poručili i da se istraga nastavlja.

– Sankcije ovise o dobi djeteta pa se mlađima od 14 godina izriču odgojne i sigurnosne mjere. Najstroža kazna koja se može dati onima između 14 i 16 je odgojni zavod, a one između 16 i 18 godina može se poslati u maloljetnički zatvor – objašnjava odvjetnik Ivan Orešković, stručnjak za kazneno pravo. Najveći je problem, napominje, to što je sustav spor, a ističe i kako svi kojima je neka mjera propisana ulaze u određeni psihosocijalni tretman.

Kako je i najavio ministar Davor Božinović, jučer je održan sastanak predstavnika policije, Grada i socijalnih službi te ravnatelja devet osnovnih škola s tog područja. Dogovoreno je, kazao je gradonačelnik Tomislav Tomašević, da će policija u idućih desetak dana na sjednicama vijeća roditelja odgovarati na njihova pitanja te informirati javnost o svim aspektima slučaja, a istaknuo je i kako će se nastaviti ulagati u sigurnost u školama te programe prevencije vršnjačkog nasilja.