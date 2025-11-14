Detalji uvođenja vojnog roka u Njemačkoj: Evo koliko će novca dobivati njihovi novaci

Njemačka vlada dogovorila se oko budućeg koncepta vojne službe koji bi sadržavao obavezni pregled novaka, ali bi samo služenje roka ostalo na dobrovoljnoj bazi, priopćila je njemačka vlada, a prenosi novinska agencija dpa. No, ako se ne bi odazvao potreban broj dobrovoljaca, njemački parlament imat će mogućnost pozivanja u vojnu službu slučajnim odabirom regruta. Novi koncept predviđa obavezno upisivanje svih 18-godišnjih mladića u vojne registre. Prema usuglašenom Zakonu o vojnoj službi, koji bi trebao stupiti na snagu početkom sljedeće godine, mladići bi s napunjenih 18 godina ispunjavali upitnik o motivaciji te prolazili liječnički pregled. I to bilo obvezno za sve mladiće od 18 godina, a postupak će se započeti 2026. godine s Nijemcima rođenima 2008. Kao i u Hrvatskoj, djevojke će se moći pridružiti vojnoj službi na dobrovoljnoj bazi te za njih neće biti obvezne vojne evidencije. Sama vojna služba trajat će šest mjeseci, uključujući tri mjeseca temeljne obuke. Nakon toga otvorene su opcije za pristupanje oružanim snagama potpisivanjem ugovora s njemačkom vojskom. Idućih šest mjeseci predviđa vojno usavršavanje, a svako daljnje produženje ugovora znači profesionalni status u njemačkoj vojsci.