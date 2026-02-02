Naši Portali
VLADA PREUZELA ORGANIZACIJU

Tomašević zvao Plenkovića zbog dočeka rukometaša: Poznato o čemu su razgovarali

02.02.2026.
u 21:26

Na Trgu bana Josipa Jelačića okupilo se desetak tisuća navijača, a na pozornici je nastupio i Marko Perković Thompson, kako su to i željeli rukometaši koji su Hrvatskoj donijeli brončanu medalju.

Premijer Andrej Plenković danas je nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a potvrdio da je telefonski razgovarao sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, a povod razgovora bio je doček hrvatskih rukometaša, oko čije se organizacije posljednjih dana razvila ozbiljna politička i organizacijska polemika. Govoreći o cijeloj situaciji, premijer Plenković jasno je poručio da je Vlada imala pravo preuzeti organizaciju događaja. “Ako Grad nije u stanju organizirati doček, praktički copy-paste lanjskog dočeka, Vlada je tu da to može i treba. Vlada sukladno Ustavu i zakonima je najviše tijelo izvršne vlasti. Radimo ono što svaka odgovorna hrvatska Vlada treba raditi”, rekao je Plenković.

“Žao mi je da je Tomašević uzrujan. On je mene zvao jutros. Ja sam bio na sastanku, ali nisam čekao kao Milanović, nego sam mu se javio odmah. Objasnio sam što radimo i zašto to radimo. Vlada ima svoje ovlasti da ovo napravi. Broncu nije osvojila reprezentacija grada, nego hrvatska reprezentacija”, istaknuo je premijer.

Kako pišu 24sata, inicijativu za razgovor imao je upravo zagrebački gradonačelnik. Prema informacijama iz Banskih dvora, Tomašević je prvi nazvao premijera, no Plenković mu se u tom trenutku nije mogao javiti, već ga je povratno kontaktirao oko 13 sati. Tijekom razgovora premijer je, prema istom izvoru, gradonačelniku iznio zamjerke vezane uz način organizacije dočeka, naglasivši kako je “ovaj put izostala koordinacija”. Također je zatražio da Grad Zagreb bude suradljiv u cijelom procesu, ističući da je doček rukometaša događaj od nacionalnog značaja, a ne isključivo lokalnog.

Kako doznaju 24sata, premijer je jasno dao do znanja da Vlada neće odustati od namjere da samostalno organizira doček, iako je gradonačelnik davao naslutiti da Grad Zagreb to neće dopustiti.

Kako smo ranije pisali, doček je isprva bio otkazan nakon što Grad Zagreb nije prihvatio zahtjev rukometaša da na događaju nastupi Marko Perković Thompson. Zbog toga su sportaši odustali od prvotno planiranog dočeka, ubrzo potom Vlada je preuzela organizaciju događaja te poručila kako će udovoljiti željama reprezentativaca. Doček se na kraju ipak održao, i to u organizaciji Vlade i Hrvatskog rukometnog saveza. Na Trgu bana Josipa Jelačića okupilo se desetak tisuća navijača, a na pozornici je nastupio i Marko Perković Thompson, kako su to i željeli rukometaši koji su Hrvatskoj donijeli brončanu medalju.

Avatar pašameta
pašameta
21:41 02.02.2026.

Eto, doček je organiziran na Trgu, po želji rukometaša. Ljudi prisutnih i veselih tisuće i tisiće. I što je tu bilo lošeg i groznog. Ništa.

Avatar antifasticka ljepotica
antifasticka ljepotica
21:59 02.02.2026.

Gradonačelniku Tomaševiću nije za zamjeriti. Čovjek u četiri godine studiranja prava nije uspio dati niti jedan ispit. Na kraju je jedva diplomirao politologiju nakon 12 godina studiranja. Takva osoba jednostavno nema nikakvu stručnost za razumijeti Ustav, zakone, ovlasti vlade, ovlasti lokalne samouprave, pojmova javni i privatni prostor, ulogu policije, ulogu komunalnih redara i bilo čega drugog. Njegova krivica je tu najmanja. Kriva je gradska skupština koja je takvu osobu ovlastila da tumači Ustav, odluke Ustavnog suda, Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o javnom okupljanju i ostalo, a čovjek se jedva snalazi u jednostavnim aktivnostima kao što je košnja trave, čišćenje snijega ili odvoz smeća.

Avatar Kajman
Kajman
22:03 02.02.2026.

Sekta koja se ko fol zauzima za toleranciju ne tolerira i zabranjuje ono što im ideološki ne odgovara. Koje licemjerje. E moji purgeri koga ste vi izabrali da vam vodi grad.

