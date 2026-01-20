Slovenski državljani nekontrolirano plutali morem. Spasili ih članovi posade Inine platforme

Ovog vikenda na moru su spašena trojica slovenskih državljana nakon što je njihova brodica ostala bez kormila u noći s 16. na 17. siječnja. Nakon više sati nekontroliranog plutanja sjevernim Jadranom, nesretni Slovenci najprije su uočili svjetla Inine plinske platforme Vesna koja je bez posade, a potom uspjeli doploviti i do obližnje Inine plinske platforme Ivana A, koja ima posadu.

Kako doznajemo, uspjeli su nekako pristati uz nju, a posada platforme ih je primijetila te unutar brodice pronašla promrzle, ali neozlijeđene slovenske nautičare. Primili su ih u sigurne prostore na platformi, ugrijali i nahranili.

Prema protokolu, odmah je obaviještena Nacionalna središnjica za traganja i spašavanja na moru, Lučka kapetanija Pula te granična policija, s obzirom na to da je riječ o izvanteritorijalnim vodama. Pozvan je i tegljač koji je trojicu slovenskih državljana i njihovu brodicu odvukao prema Puli. Vesna, Ivana te profesionalna i humana reakcija Inine posade zasigurno će ovim slovenskim nautičarima ostati u lijepom sjećanju.