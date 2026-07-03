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03.07.2026. u 16:29

Izvjesni mediji kod nas već su počeli kreirati svoj sadržaj, od običnih vijesti do nekih ozbiljnijih sadržaja, uz pomoć ove vražje stvarčice.

Nekako u vrijeme korone, dok smo svi zdušno sudjelovali u globalnom društvenom eksperimentu "socijalnog distanciranja" i "zaključavanja", koji je netko šaljivo nazvao SUKO, u naše se živote tiho uselio jedan čudan susjed, koji je mnogima ubrzo postao i blizak prijatelj, a odaziva se na ime ChatGPT. Prva je to inkarnacija tzv. umjetne inteligencije koja je smišljena, kažu, kako bi nam svima unaprijedila živote. Za ChatGPT-om ubrzo je došlo još njih, sve jedan pametniji od drugih, pa sad čovjek ima čitavo društvo pametnih sugovornika koji ga svojim brzim odgovorima na sva moguća i nemoguća pitanja mogu poučiti, uveseliti ili naprosto prekratiti mu vrijeme. Ja ih isto koristim u poslu koji je vezan za knjige pa mi u čas posla naprave sažetke ili prepričaju neka djela, tako lijepo kako to ne bi izveo ni najvještiji književni kritičar. Kažu da je jedan prevoditelj već javno izjavio kako se više neće baviti svojim poslom jer umjetna inteligencija radi to brže i bolje od njega.

Ključne riječi
AI umjetna inteligencija

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IVAN HRSTIĆ

Predsjedniku Milanoviću ovlasti je ograničio premijer Milanović - zakonom koji je sam napisao 2013.

Milanović NE može Kundidu u miru zapovijediti da tenkovi odu negdje gdje proračunom nije predviđeno. Milanović NE može Kundidu zapovijediti 100 sklekova. Kundid takve neposredne usmene zapovijedi NE smije izvršavati. Neizvršavanje zakonite odluke ministra obrane, zvao se on Kotromanović ili Anušić, jest kršenje ne samo zakona, već ustavnopravnog okvira diobe vlasti.

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