Čovjek koji je na početku svog prvog predsjedničkog mandata planirao predstavljati Hrvatsku na Putinovoj vojnoj paradi u Moskvi, što je bio plan od kojeg nas je spasilo curenje ulja na državnom zrakoplovu, uočeno u zadnji čas, kad više navodno nije bilo moguće organizirati putovanje komercijalnim letovima u Rusiju, sada, na sredini drugog mandata na dužnosti predsjednika Republike Hrvatske, pokušava spriječiti planirano sudjelovanje hrvatskih vojnika, pripadnika Počasno zaštitne bojne, na vojnoj paradi u Parizu, gdje je predviđeno sudjelovanje predstavnika savezničkih vojski iz tzv. koalicije voljnih zemalja spremnih na nastavak pomoći Ukrajini u obrani od ruske agresije i okupacije. Prije šest godina i šest dana u Moskvi je održana vojna parada povodom 75. godišnjice pobjede nad nacizmom u II. svjetskom ratu. Zemlja partner te parade bila je Srbija, ali i hrvatski predsjednik Zoran Milanović potvrdio je svoj dolazak, na poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina.