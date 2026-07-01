Ćato koji nije mogao u Moskvu brani izlazak vojnicima na Champs-Élysées

Čovjek koji je na početku svog prvog predsjedničkog mandata planirao predstavljati Hrvatsku na Putinovoj vojnoj paradi u Moskvi, što je bio plan od kojeg nas je spasilo curenje ulja na državnom zrakoplovu, uočeno u zadnji čas, kad više navodno nije bilo moguće organizirati putovanje komercijalnim letovima u Rusiju, sada, na sredini drugog mandata na dužnosti predsjednika Republike Hrvatske, pokušava spriječiti planirano sudjelovanje hrvatskih vojnika, pripadnika Počasno zaštitne bojne, na vojnoj paradi u Parizu, gdje je predviđeno sudjelovanje predstavnika savezničkih vojski iz tzv. koalicije voljnih zemalja spremnih na nastavak pomoći Ukrajini u obrani od ruske agresije i okupacije. Prije šest godina i šest dana u Moskvi je održana vojna parada povodom 75. godišnjice pobjede nad nacizmom u II. svjetskom ratu. Zemlja partner te parade bila je Srbija, ali i hrvatski predsjednik Zoran Milanović potvrdio je svoj dolazak, na poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Trudi se, što bi rekli Rusi, "pljunuti u kašu" drugima, prije svega premijeru Andreju Plenkoviću, kojeg je pola svog života smatrao, a smatra to i dalje, svojim neprijateljem iz čista mira
Komentara 47
Odličan tekst. Šteta što se ne vidi sve.
On nije ćato. On je dezerter kojem nikada nije bilo stalo do hrvatske države.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Toplinski valovi ruše rekorde, ali Nijemci i dalje ne kupuju klima uređaje: Evo zašto
FOTO Živi daleko od reflektora, ali i dalje je aktivan: Kako danas izgleda život Olivera Mlakara
Vojni analitičar o prodaji Rafalea: 'Ovo što će dobiti Srbi pomelo bi naše u zračnom prostoru'
FOTO Pogledajte što je američka veleposlanica radila u Slunju: Svi su oduševljeni njezinim potezom
Želite prijaviti greške?
Još iz kategorije
Što bi bilo da Milanović zapovjedi vojsci zauzimanje Banskih dvora!?
Kad bi Predsjednik Republike naložio vojsci da zauzme Banske dvore, ili da primjerice likvidira nekoga tko je po procjeni vrhovnog zapovjednika predstavlja prijetnju za sigurnost zemlje, to bi evidentno bila protuzakonita zapovijed. Zar bi načelnik Glavnog stožera i takvu zapovijed izvršio!?
Europi se s autoindustrijom događa isto što i SAD-u prije 40 godina
Zanemarivanje inovacija u korist zarade dovelo je do lažnog vanjskog blještavila europskog automobila koji je iznutra počeo naglo zastarijevati
SDP-ov upitnik za ustavne suce je osvježenje, ali s previše ideologije
Analizom se ne može razabrati što je SDP navodilo da pojedina pitanja postavljaju nekim kandidatima, a drugima ne
Domovina i narod nisu suparnici: zato Hrvati iz BiH trebaju navijati za obje reprezentacije
Velike zasluge za stvaranje kulta zajedničke reprezentacije ima i izbornik Mostarac Sergej Barbarez
Zaljevske zemlje traže novasavezništva i jamstva da će ih SAD zaštititi
Glavni su interesi zaljevskih zemalja očuvanje regionalne stabilnosti, zaštita naftnih i plinskih postrojenja te slobodna plovidba Hormuškim tjesnacem
Nema većih mirovina i razvoja bez mladih, samo dulji radni vijek
U Njemačkoj je samo 16% naših državljana u dobi od 65 i više godina, što znači da se u mirovini vraćaju u Hrvatsku, kojoj treba povratak mladih iseljenika
Kako je taksi postao novi klasni neprijatelj platforme Možemo
Zaboravljaju pritom naši ulični ideolozi, ili jednostavno ne znaju, da je taksi po zakonu i po zdravoj logici – također dio javnog prijevoza kao i tramvaj.
Varšava i Kijev neće se samo tako pomiriti, Poljake je Zelenski doista povrijedio
Stručnjaci i povjesničari kažu da razdor proizlazi iz različitih stavova o UPA-i, nacionalističkom pokretu otpora koji se borio za neovisnost Ukrajine tijekom i nakon Drugog svjetskog rata.
Crna Gora mora odlučiti: dobar susjed ili 'komšija'?
U žiri prestižne državne nagrade Crnogorci su izabrali Novicu Đurića, ratnog huškača na Dubrovnik 90-ih
Dvije klase građana Hrvatske – jedna može i više nego smije, a druga ne može ni ono što smije
Tuđmanova Hrvatska uspostavila je ravnotežu između živih povijesni i političkih silnica; imala je bivše komuniste na važnim položajima, a oslobodila se komunizma i jugoslavenstva; oslonila se na nacionaliste, a nije davala ustaštvu da raširi krila. Ipak, mnogo željena država ne ispunjava sva očekivanja ni sve nade
- Otvori KEKS Pay
- Pritisni ikonicu
- Pritisni 'Skeniraj QR kôd'
- Skeniraj QR kôd
Ovaj Tomislav Krasnec je, uz još jednog ili dvojicu, najbolji kolumnisti na VL. Žalosno je samo što kad se Hrvatima podastire jedan racionalan, odmjeren i inteligentan tekst, onda znatan broj njih reagira sitno, plitko, nezrelo. To su oni Hrvati kojima je stalo do Hrvatske, ali jednostavno nemaju ni dubinu, ni širinu, za zrelost za ispravno razumijevanje. No, postoje i oni drugi Hrvati koji su zlonamjerni prema Hrvatskoj. E njima su ovakvi tekstovi iritantni i nagone ih na niske i zlobne komentare pune mržnje. Uglavnom, Krasnec je sve dobro napisao i još je malo napisao.