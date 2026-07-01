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Tomislav Krasnec
Autor
Tomislav Krasnec

Ćato koji nije mogao u Moskvu brani izlazak vojnicima na Champs-Élysées

01.07.2026. u 11:50

Trudi se, što bi rekli Rusi, "pljunuti u kašu" drugima, prije svega premijeru Andreju Plenkoviću, kojeg je pola svog života smatrao, a smatra to i dalje, svojim neprijateljem iz čista mira

Čovjek koji je na početku svog prvog predsjedničkog mandata planirao predstavljati Hrvatsku na Putinovoj vojnoj paradi u Moskvi, što je bio plan od kojeg nas je spasilo curenje ulja na državnom zrakoplovu, uočeno u zadnji čas, kad više navodno nije bilo moguće organizirati putovanje komercijalnim letovima u Rusiju, sada, na sredini drugog mandata na dužnosti predsjednika Republike Hrvatske, pokušava spriječiti planirano sudjelovanje hrvatskih vojnika, pripadnika Počasno zaštitne bojne, na vojnoj paradi u Parizu, gdje je predviđeno sudjelovanje predstavnika savezničkih vojski iz tzv. koalicije voljnih zemalja spremnih na nastavak pomoći Ukrajini u obrani od ruske agresije i okupacije. Prije šest godina i šest dana u Moskvi je održana vojna parada povodom 75. godišnjice pobjede nad nacizmom u II. svjetskom ratu. Zemlja partner te parade bila je Srbija, ali i hrvatski predsjednik Zoran Milanović potvrdio je svoj dolazak, na poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Ključne riječi
ustav predsjednik Francuska Andrej Plenković vojna parada vojnici Zoran Milanović

Komentara 47

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Avatar Nikola Šubić Zrinski
Nikola Šubić Zrinski
14:26 01.07.2026.

Ovaj Tomislav Krasnec je, uz još jednog ili dvojicu, najbolji kolumnisti na VL. Žalosno je samo što kad se Hrvatima podastire jedan racionalan, odmjeren i inteligentan tekst, onda znatan broj njih reagira sitno, plitko, nezrelo. To su oni Hrvati kojima je stalo do Hrvatske, ali jednostavno nemaju ni dubinu, ni širinu, za zrelost za ispravno razumijevanje. No, postoje i oni drugi Hrvati koji su zlonamjerni prema Hrvatskoj. E njima su ovakvi tekstovi iritantni i nagone ih na niske i zlobne komentare pune mržnje. Uglavnom, Krasnec je sve dobro napisao i još je malo napisao.

GH
Gholum
13:26 01.07.2026.

Odličan tekst. Šteta što se ne vidi sve.

JU
Jure1991
15:11 01.07.2026.

On nije ćato. On je dezerter kojem nikada nije bilo stalo do hrvatske države.

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