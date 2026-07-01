Zakon o obrani vrlo je jasan i nedvosmislen, ne propisuje izuzetak, niti daje mogućnost bilo kakvog pravnog, vojnog ili političkog tumačenja, jer u članku 69. stavku 5. piše: "Odluke o prelasku granice radi protokolarno-ceremonijalnih aktivnosti te postrojbi razine voda i niže donosi ministar obrane". Zakon u tom slučaju ne propisuje da je ministru obrane za tu odluku potrebna suglasnost Predsjednika Republike, što je potrebno u nizu drugih slučajeva. Riječ je o odredbi koja je u Zakon o obrani unesena u ožujku 2018. kad je vrhovna zapovjednica bila Kolinda Grabar Kitarović. Za tadašnje izmjene Zakona o obrani izmjenu glasovalo je 107 zastupnika, pet ih je bilo "protiv" i tri "suzdržana". Za te zakonske izmjene svoj glas je dala i većina članova SDP-a, izuzev Peđe Grbina koji je bio "suzdržan". Svojim glasom "za", ministra obrane je ovlastio da donosi odluku o prelasku granice radi protokolarno-ceremonijalnih aktivnosti i aktualni predsjednik saborskog Odbora za obranu Arsen Bauk. Nitko tada pa ni zastupnik Bauk nije inzistirao da se vrhovnoj zapovjednici Kolindi Grabar Kitarović da mogućnost da stavi veto na takvu odluku ministra obrane.

Stoga ni Bauk ne osporava zakonitost odluke ministra obrane Ivana Anušića o slanju dvadesetak vojnika na vojni defile 14. srpnja na Champs-Élyséesu u Parizu. Ali, Bauk tumači: "Kada vojnik dobije od svojih nadređenih u zapovjednom lancu dijametralno suprotne zapovijedi, onda poštuje zapovijed vrhovnog zapovjednika i ne znam što tu nije jasno.". Pa nije jasno na čemu Bauk temelji svoje tumačenje. Naime, u članku 70. Zakona o obrani piše: "Načelnik Glavnog stožera ima ovlast punog zapovijedanja u Oružanim snagama na temelju zapovijedi i naredbi Predsjednika Republike, odluka ministra obrane te odredbi ovoga Zakona.". Zakon o obrani s tom odredbom donesen je 2013. za vlade Zorana Milanovića u kojoj je bio i Bauk pa nije jasno kako ne zna na koji su način uređeni odnosi između Pantovčaka i Banskih dvora u Zakonu o obrani.

Oko protokolarno-ceremonijalnog prelaska granice hrvatskih vojnika ne može se dogoditi da vrhovni zapovjednik izda zapovijed suprotnu odluci ministra obrane jer po zakonu odluku o tome može donijeti isključivo ministar obrane. Dakle, ako načelnik Glavnog stožera u tim okolnostima postupi po nezakonitoj zapovjedi predsjednika Republike, načelnik krši zakon. Kad bi Predsjednik Republike naložio vojsci da zauzme Banske dvore, ili da primjerice likvidira nekoga tko je po procjeni vrhovnog zapovjednika predstavlja prijetnju za sigurnost zemlje, to bi evidentno bila protuzakonita zapovijed. Zar bi načelnik Glavnog stožera i takvu zapovijed izvršio!? Argumenti koje ističe predsjednik i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović, mogu se koristiti jedino kao prilog inicijativi za eventualne izmjene zakona, ili ocjenu ustavnosti sporne odredbe.