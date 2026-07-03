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Boris Beck
Autor
Boris Beck

Kuća, kuća, kuća, plaža, plaža, plaža, terasa, terasa, terasa, lokal, lokal, lokal

FILE PHOTO: Billboards advertising artificial intelligence services in San Francisco
CARLOS BARRIA/REUTERS
03.07.2026. u 17:15

U filmu "Ninočka" iz 1939., u kojem Greta Garbo glumi sovjetsku agenticu, pričaju vic u kojem muškarac ulazi u kafić i naručuje kavu bez šlaga; konobar se vraća i kaže: "Žao mi je, gospodine, nemamo vrhnja. Može bez mlijeka?"

Richard Rogers, jedan od najvećih britanskih arhitekata, projektirao je Centar Pompidou u Parizu, Milenijsku kupolu u Londonu i Sud za ljudska prava u Strasbourgu. Nisu mu se sviđali tornjevi blizanci WTC-a u New Yorku, o kojima je rekao sljedeće: "Ljudi griješe kad zaborave da je prostor oko zgrade jednako važan kao i sama zgrada: to dvoje se ne može odvojeno prosuđivati. Blizanci u New Yorku, na primjer. Nisu bile izvrsne zgrade, ali prostor između njih jest." Prazan prostor može biti veličanstven, čak i važniji od zgrade – kakva sjajna misao! Toga se sjetim kad god prođem uz sada već bivši Vjesnikov neboder. Ta je lijepa zgrada bila sagrađena početkom 70-ih, taman kad sam krenuo u školu, tako da ne pamtim to križanje bez njega. I eto sada odjednom veličanstvenog praznog prostora, koji nam je dan nakon više od pola stoljeća, i kojeg se ne mogu nagledati.

Ključne riječi
Urbanizam Kolumna prostor prazan prostor

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IVAN HRSTIĆ

Predsjedniku Milanoviću ovlasti je ograničio premijer Milanović - zakonom koji je sam napisao 2013.

Milanović NE može Kundidu u miru zapovijediti da tenkovi odu negdje gdje proračunom nije predviđeno. Milanović NE može Kundidu zapovijediti 100 sklekova. Kundid takve neposredne usmene zapovijedi NE smije izvršavati. Neizvršavanje zakonite odluke ministra obrane, zvao se on Kotromanović ili Anušić, jest kršenje ne samo zakona, već ustavnopravnog okvira diobe vlasti.

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