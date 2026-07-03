Kuća, kuća, kuća, plaža, plaža, plaža, terasa, terasa, terasa, lokal, lokal, lokal

Richard Rogers, jedan od najvećih britanskih arhitekata, projektirao je Centar Pompidou u Parizu, Milenijsku kupolu u Londonu i Sud za ljudska prava u Strasbourgu. Nisu mu se sviđali tornjevi blizanci WTC-a u New Yorku, o kojima je rekao sljedeće: "Ljudi griješe kad zaborave da je prostor oko zgrade jednako važan kao i sama zgrada: to dvoje se ne može odvojeno prosuđivati. Blizanci u New Yorku, na primjer. Nisu bile izvrsne zgrade, ali prostor između njih jest." Prazan prostor može biti veličanstven, čak i važniji od zgrade – kakva sjajna misao! Toga se sjetim kad god prođem uz sada već bivši Vjesnikov neboder. Ta je lijepa zgrada bila sagrađena početkom 70-ih, taman kad sam krenuo u školu, tako da ne pamtim to križanje bez njega. I eto sada odjednom veličanstvenog praznog prostora, koji nam je dan nakon više od pola stoljeća, i kojeg se ne mogu nagledati.
U filmu "Ninočka" iz 1939., u kojem Greta Garbo glumi sovjetsku agenticu, pričaju vic u kojem muškarac ulazi u kafić i naručuje kavu bez šlaga; konobar se vraća i kaže: "Žao mi je, gospodine, nemamo vrhnja. Može bez mlijeka?"
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