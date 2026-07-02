Predsjedniku Milanoviću ovlasti je ograničio premijer Milanović – zakonom koji je napisao 2013.

Vojska mora gledati u jednog zapovjednika pa makar on bio u krivu! To je ključna poruka koju je naciji uputio Zoran Milanović prije no što je bijesno izjurio iz kadra. Ah da, ne zaboravimo i kraj te rečenice: "...a tako mi Boga, u pravu sam!" Budući da dolazi iz usta čovjeka koji kaže da u Boga ne vjeruje, a bio je tvrdio da nikad neće postati PRH – "jer predsjednik ne mora govoriti istinu" – jasno je koliko je istine i logičkog smisla u toj tvrdnji. Naravno, po običaju, on sam sebi uskače u usta. Jer, predsjedniku Milanoviću ovlasti je ograničio nitko drugi nego – premijer Milanović. Zakonom o obrani koji je sam sebi napisao 2013.! Kad je bio premijer, htio je, naravno, sputati predsjednika, pa je tako sam sebi iskopao rupu iznad koje s jednom nogom u zraku danas stoji kao vrhovni zapovjednik vojske jedne od članica NATO-a. Tada je uveo izuzetak za suglasnost Vlade i PRH za odlazak vojnika preko granice. Članak 69/3: "Pod obukom iz stavaka 1. i 2. ovoga članka podrazumijeva se obuka postrojbi razine satnije i više." Godine 2018. to je samo dodatno objašnjeno, stavkom 69/5: "Odluke o prelasku granice radi protokolarno-ceremonijalnih aktivnosti te postrojbi razine voda i niže donosi ministar obrane."
Vojnik ne zna kako odbiti "zapovijed" onoga koji po Ustavu nosi titulu "vrhovni zapovjednik" i u tome bi mu novim zakonskim promjenama trebalo pomoći.
Komentara 24
nikog ne zanima sto je bilo 2013 i 2026, pa milanovic je obican seoski despot. protiv njega se ne moze lijepim rijecima, usporedbama i trazenja protivrecju 2013 - 2026. Svi koji smo prosli osnovnu skolu znamo da takvi razumiju samo silu. i tako se treba prema njemu i ponasati. zlonamjerno, neprincipjelno i grubo, poanajprije podlo.
Najveće postignuće ovih akrobacija je što ga vjerna sljedba i dalje obožava što god izveo.
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Toliko je on puta skočio sam sebi u usta da nije ni čudo da iz njega izlaze samo sr...a, jer, realno, i što bi drugo kad konzumira samo svoje veleumne zaključke uz Orsatove veleumne savjete. Sjetimo se samo koliko jee divljao s Lex Perković, zaklinjao se, pametovao, bjesnio...i na kraju ih povukao. Lik je egomanijak i drama queen, a vi mediji ga zaslužujete, jer mu se divite. A divite mu se jer ste, na kraju dana, crvena braća. Gadite mi se i vi i on.