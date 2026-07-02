O propasti Imunološkog zavoda koja je trajala više desetljeća govorilo se naširoko godinama. Nebriga države je zavod koji je uživao svjetski ugled dovela do zapuštenog rugla iz kojeg su potencijalni ulagači izlazili i prije no što bi ušli, šokirani devastiranim i zastarjelim prostorima i opremom koje su tamo vidjeli. Nakon bezuspješnih pokušaja prodaje i političko-administrativnih glavinjanja, uz stalne aluzije na namjerno sabotiranje ovog nacionalnog dobra, Imunološki zavod naposljetku je prije četiri godina proglašen državnim strateškim projektom u revitalizaciji.
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