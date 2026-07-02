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02.07.2026. u 18:32

Krenuo je postupak dizanja Feniksa iz pepela na novoj lokaciji, u Rugvici. Prvotno je najavljeno da će prva faza, proizvodnja zmijskog protuotrova, krenuti za deset, jedanaest mjeseci, a da će se čitava investicija realizirati za četiri-pet godina

O propasti Imunološkog zavoda koja je trajala više desetljeća govorilo se naširoko godinama. Nebriga države je zavod koji je uživao svjetski ugled dovela do zapuštenog rugla iz kojeg su potencijalni ulagači izlazili i prije no što bi ušli, šokirani devastiranim i zastarjelim prostorima i opremom koje su tamo vidjeli. Nakon bezuspješnih pokušaja prodaje i političko-administrativnih glavinjanja, uz stalne aluzije na namjerno sabotiranje ovog nacionalnog dobra, Imunološki zavod naposljetku je prije četiri godina proglašen državnim strateškim projektom u revitalizaciji.

Ključne riječi
doktori cjepivo Lijekovi Imunološki zavod Rugvica

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IVAN HRSTIĆ

Predsjedniku Milanoviću ovlasti je ograničio premijer Milanović - zakonom koji je sam napisao 2013.

Milanović NE može Kundidu u miru zapovijediti da tenkovi odu negdje gdje proračunom nije predviđeno. Milanović NE može Kundidu zapovijediti 100 sklekova. Kundid takve neposredne usmene zapovijedi NE smije izvršavati. Neizvršavanje zakonite odluke ministra obrane, zvao se on Kotromanović ili Anušić, jest kršenje ne samo zakona, već ustavnopravnog okvira diobe vlasti.

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