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James B. Foley
Autor
James B. Foley

Tko je nova zvijezda američke ljevice koja bi ukinula granice, policiju i zatvorske kazne – čak i za ubojice

03.07.2026. u 14:06

Dok dio demokrata smatra da je oštar zaokret ulijevo jedini učinkovit odgovor na Trumpovo doba, brojnija umjerena struja upozorava da bi takav smjer mogao dovesti do propasti na nacionalnoj razini

Američka javnost uskoro će se detaljnije upoznati s imenom Darialize Avile Chevalier. Sve do prošlog tjedna, ova 32-godišnja doktorandica na njujorškom Sveučilištu Columbia – inače Afro-Latinoamerikanka i kći imigranata iz Dominikanske Republike – bila je potpuno nepoznata široj javnosti. Međutim, nakon pobjede na unutarstranačkim izborima Demokratske stranke održanim 23. lipnja, Chevalier će u studenome gotovo sigurno osigurati mandat u Kongresu SAD-a. Ipak, Avila Chevalier ne pripada glavnoj struji demokrata.

Poput svog političkog mentora, karizmatičnog novog gradonačelnika New Yorka Zohrana Mamdanija, ona je članica radikalno lijeve organizacije Demokratski socijalisti Amerike (DSA). Chevalier je jedna od ukupno tri radikalna kandidata koje je Mamdani uspješno podržao prošlog tjedna, a koji su pobijedili istaknute članove establishmenta Demokratske stranke. Njihove su pobjede izazvale oprečne reakcije – val entuzijazma, ali i uzbunu unutar stranke. Dok dio demokrata smatra da je oštar zaokret ulijevo jedini učinkovit odgovor na Trumpovo doba, brojnija umjerena struja upozorava da bi takav smjer mogao dovesti do propasti na nacionalnoj razini.

Ključne riječi
Zohran Mamdani ljevičari Darialize Avile Chevalier Demokratska stranka Donald Trump SAD

Komentara 9

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Avatar American_ninja
American_ninja
14:11 03.07.2026.

Demokrati su izgubili kompas, a ovoj je mjesto u umobolnici

ME
MediciKM
14:28 03.07.2026.

Sada jasno zašto desnica jača? I neka. Ovakvih svakim danom sve više i više...odakle samo izlaze...

GR
Grundl
14:22 03.07.2026.

Za bijelce ne bi ukinula

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