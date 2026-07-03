Tko je nova zvijezda američke ljevice koja bi ukinula granice, policiju i zatvorske kazne – čak i za ubojice

Američka javnost uskoro će se detaljnije upoznati s imenom Darialize Avile Chevalier. Sve do prošlog tjedna, ova 32-godišnja doktorandica na njujorškom Sveučilištu Columbia – inače Afro-Latinoamerikanka i kći imigranata iz Dominikanske Republike – bila je potpuno nepoznata široj javnosti. Međutim, nakon pobjede na unutarstranačkim izborima Demokratske stranke održanim 23. lipnja, Chevalier će u studenome gotovo sigurno osigurati mandat u Kongresu SAD-a. Ipak, Avila Chevalier ne pripada glavnoj struji demokrata.
Poput svog političkog mentora, karizmatičnog novog gradonačelnika New Yorka Zohrana Mamdanija, ona je članica radikalno lijeve organizacije Demokratski socijalisti Amerike (DSA). Chevalier je jedna od ukupno tri radikalna kandidata koje je Mamdani uspješno podržao prošlog tjedna, a koji su pobijedili istaknute članove establishmenta Demokratske stranke. Njihove su pobjede izazvale oprečne reakcije – val entuzijazma, ali i uzbunu unutar stranke. Dok dio demokrata smatra da je oštar zaokret ulijevo jedini učinkovit odgovor na Trumpovo doba, brojnija umjerena struja upozorava da bi takav smjer mogao dovesti do propasti na nacionalnoj razini.
Dok dio demokrata smatra da je oštar zaokret ulijevo jedini učinkovit odgovor na Trumpovo doba, brojnija umjerena struja upozorava da bi takav smjer mogao dovesti do propasti na nacionalnoj razini
Komentara 9
Sada jasno zašto desnica jača? I neka. Ovakvih svakim danom sve više i više...odakle samo izlaze...
Za bijelce ne bi ukinula
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