Europi se s autoindustrijom događa isto što i SAD-u prije 40 godina

Situacija s europskom autoindustrijom privukla je pozornost vodećih svjetskih ekonomskih umova koji ističu kako je sada malo prostora da se ne uvedu oštrije trgovinske mjere za kineske automobile, ali i druge proizvode koji stižu na globalno tržište. Sjedinjene Države bitku za svoju autoindustriju izgubile su još ranije, pa sada Donald Trump nastoji proizvodnju automobila za američko tržište nekako dovući na tlo SAD-a. Ali to nije bilo zbog Kine, koju se sada krivi za propast europske autoindustrije. Kada je tamošnja autoindustrija počela svoj pad, on se pripisivao ponajprije japanskim automobilima. A zapravo se radilo o inertnosti američke industrije koja je teško prihvaćala pravila efikasne proizvodnje, inzistirala na velikim SUV-ovima visoke potrošnje goriva, nedostatku inovacija, pa i prihvaćanju električnog pogona. Bob Lutz, legendarni šef General Motorsa, Chryslera i Forda, govorio je kako bi se američki menadžeri trebali izvući iz svojih fotelja i bolje upoznati japanski automobil koji je bio bolje napravljen, štedljiviji i okretniji od američkih 'kanti'. Ta, GM je imao EV1, prvi komercijalno upotrebljivi električni automobil, još 90-ih godina.
Zanemarivanje inovacija u korist zarade dovelo je do lažnog vanjskog blještavila europskog automobila koji je iznutra počeo naglo zastarijevati
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