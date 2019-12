'Ne znam tko prijeti mojoj djeci. Uvodim red u grad, mnogo je fronti otvoreno...'

Dok autocestom prilazite Ogulinu, gradu drugom po veličini u Karlovačkoj županiji, čitavo vas vrijeme u daljini promatra Klek; moćna planina za koju legenda kaže da je zapravo uspavani i okamenjeni div oko kojeg plešu vještice iza ponoći, u kišnim i olujnim noćima. Tu je strašnu priču vjerojatno čula i malena Ivana Brlić-Mažuranić dok je u Ogulinu odrastala u hrvatsku spisateljicu. No crna i mračna priča ovih se dana nadvila nad Ogulinom, priča kakve se ne bi posramili ni bolji mafijaši. Posljednjih je nekoliko dana u Ogulinu glavna vijest, glavna tema svih priča u kuloarima, u kafićima na jutarnjim kavama, na placu među trgovcima i kupcima, u redu u lokalnoj trgovini – o prijetnjama koje je nepoznat netko poslao njihovom gradonačelniku Daliboru Domitroviću.

Prvi je čovjek grada na početku tjedna, kada mu je tajnica na stol stavila poštu koja redovno stiže na adresu Grada Ogulina, krenuo otvarati pisma. Jedno od njih imalo je rukom ispisanu adresu. Unutra tek ceduljica s dvije rečenice : “Mirno li spavaš, ‘gradonačelniče’? Imaš dva prekrasna sina...mogao bi ostati bez njih...” Upravo gnjusna posljednja rečenica pretvara pošiljatelja u nekoga tko je počinio kazneno djelo prijetnje djeci. Što nekoga može natjerati da smisli, a kamoli kome pošalje poruku ovakvoga sadržaja?

Tko je ta budala...

– Nije ugodno čitavoj mojoj obitelji koja je pod stresom otkako sam dobio pismo gdje se prijeti mojoj djeci. Ne znam, ne mogu ni naslutiti tko bi to mogao napisati. Pismo sam odmah predao policiji koja čitav slučaj istražuje, pa ne mogu iznositi detalje. Mene ono nije zaplašilo niti će me spriječiti da radim svoj posao i da od Ogulina stvaramo grad u kojem će svi ugodno živjeti, koji će se razvijati, kamo ćemo dovoditi ulagače i otvarati radna mjesta. No sve po zakonu i sve u interesu građana i naše djece. Iako ovakve prijetnje izazivaju nelagodu, strah jer se spominje moja obitelj, ipak me neće zastrašiti niti odvratiti od moga posla. Prvenstveno stoga što me velika većina građana Ogulina dva puta na izborima izabrala za svoga gradonačelnika. Istina je da kao prvi čovjek grada inzistiram na uvođenju reda, rada po zakonima i propisima jer to sam građanima i obećao, i da su u tom procesu počeli ‘iz ormara ispadati neki kosturi’. Puno je prljavog rublja, uglavnom u gradskim tvrtkama, izišlo na vidjelo. Po sadržaju pisma ne mogu ni naslutiti tko bi mogao biti autor, ali istina je da je u provođenju reda otvoreno puno frontova, pa se možda negdje u njima krije ‘pisac’ ovog pisma – kazao nam je Dalibor Domitrović koji je na čelo grada došao 2017. iz redova SDP-a. Nakon nesuglasica s koalicijskim partnerom DSS-om oko načina vođenja tvrtki, izlazi iz koalicije.

Na novim je izborima za gradonačelnika u ožujku ove godine dobio još jaču podršku birača, pa sada SDP samostalno vodi grad; oporba su mu DSS, HSU i HDZ. Policija je s Domitrovićem odmah obavila razgovore, a istraga je tajna, rekli su nam u PU karlovačkoj. Gradonačelnik, osim kao prijetnju svojoj obitelji, pismo smatra napadom na čitav Grad.

– Prijetnja je to i cijelom sustavu, cijelom gradu Ogulinu. Stavio sam sebe i obitelj na raspolaganje kada sam ušao u ovaj mandat. Do sada je bilo anonimnih prijava protiv mene zbog sukoba interesa i nekih drugih stvari, što su nadležne institucije istraživale i nikada nigdje nije bilo nepravilnosti. No nikakvih usmenih, a kamoli pismenih izravnih prijetnji meni i obitelji do sada nisam imao. Koliko znam, ni itko od mojih prethodnika nije se susreo s ovakvim prijetnjama – rekao je Domitrović koji se nada da će policija pronaći autora pisma.

Podršku su mu odmah dali i zamjenici; Ivana Salopek Šumonja i Daniel Vukelja, te tajnik stranke Zlatko Mrvoš koji su odmah po zaprimanju pisma održali tiskovnu konferenciju kako bi javnost upoznali sa zastrašujućim prijetnjama. Kada smo u Ogulinu prolaznike pitali što misle o tome, kažu da su zgroženi, nije im jasno tko bi mogao biti toliko jadan i bolestan da napiše tako nešto.

– Ma to je grozno, nadam se da će ga policija pronaći i da će objaviti tko je budala koja je to napisala – kazala nam je jedna starica. Kukavica, dodaje, nije se niti potpisao, niti piše zašto prijeti na tako strašan način.

– Naš je gradonačelnik mlad čovjek, nije vam on, kao neki drugi u Ogulinu koji su bili gradonačelnici, dugo u politici, niti vam on ima neku političku prošlost. On vam je obrazovan mladi čovjek koji je nakon školovanja pokrenuo vlastiti posao. Privatnik, kako bi rekli. I odatle je došao za gradonačelnika. On je kulturan, staložen, miran čovjek, njega vam poštuju svi; kako bi se reklo, lijevi i desni, i nemaju mu što prigovoriti kao čovjeku jer je na svome mjestu. E, drugo je to što nekome možda smeta kako on radi. Koliko čujem, kod njega nema da su dva plus dva pet ili dogovorit ćemo se, kako je to već kod nekih išlo. A valjda to nekima smeta – priča nam Ivan, gospodin u mirovini kojeg smo zatekli na ulici.

Domeće da poznaje i čitavu obitelj, da su to pošteni i radišni ljudi, na svome mjestu i zato mu je žao što se to događa, da im se prijeti i da čitava obitelj ispašta.

– Kud baš njemu. Ma mislim da je to neka jadna, kukavna duša, ali opet, nije lako čuti da se prijeti djeci. Što su ona ikome kriva! – domeće starac i odmahuje glavom.

Ivan Vuković, predsjednik SDP-a Karlovačke županije kaže kako je riječ o prijetnji kakve ne upućuju ni članovi mafije.

– Mafijaši se obračunavaju tako da vam dignu automobil pred kućom, ali ne diraju obitelj, a kamoli djecu. Ovo je prljava i kukavička politička prijetnja onih ljudi koji Dalibora Domitrovića ne smatraju svojim gradonačelnikom. Prijetnji nije bilo dok se nije bavio politikom, dakle nije ovo došlo ‘po Duhu Svetom’. On je SDP-ov gradonačelnik koji uvodi red u rad gradskog sustava, posebno gradskih tvrtki i to nekome smeta. Da je samo hvatao ribe i išao od domjenka do domjenka, prijetnji ne bi bilo. No prijeti mu se na način kakav u hrvatskoj politici nije viđen. Ne znam ni za jedan takav slučaj u Hrvatskoj. Mi smo svi uz njega, iako je prijetnja upućena njegovoj obitelji, ovo nije samo njegova bitka. Nego bitka svih nas, svi smo uz njega u tome – kazao je Ivan Vuković.

Rekao je da ne zna tko je autor. A da zna, rekao bi mu ime i nada se da će ga policija otkriti i objaviti o kome je riječ.

– Ogulin je mala sredina, otkrit će se kad-tad tko je autor prijetnji, nećemo dopustiti da se zataška i tražit ćemo da odgovara. Uvjeren sam da prijetnje dolaze iz miljea ljudi koji stvaraju klimu protiv gradonačelnika koji je principijelan te ima jasan stav i karakter. Počeo je uvoditi red u sustav koji je 27 godina funkcionirao bez ovakvih kontrola. Čitava je uprava gradske tvrtke za Stambeno-komunalno gospodarstvo smijenjena zbog nepravilnosti u radu, zbog računa koji nisu bili čisti. Zatim su se otkazi dogodili u Vodovodu i kanalizaciji gdje smo utvrdili da je 600.000 kuna bez računa otišlo na održavanje voznoga parka. U Poduzetničkoj se zoni otvaraju velike investicije, Hrvatske vode investiraju u velike projekte u Ogulinu. Dakle, bilo je otkaza, uz to puno je novca u Ogulinu, puno projekata se provodi ili će se provoditi, što je zanimljivo investitorima. Uz to, Grad Ogulin mijenja Urbanistički plan u suradnji s investitorima, mijenjamo ga tako da se stvaraju uvjeti za bolji život svih u gradu, a ne da se pogoduje interesima pojedinaca. Sve to vjerojatno stvara frustracije kod nekih i tu vidim uzroke prijetnjama– dodaje Vuković. Kaže da su građani, prijatelji, kolege iz SDP-a, ali i ostalih stranaka dali podršku prvom čovjeku Ogulina.

Znamo kako je obitelji

Prijetnje gradonačelniku i njegovoj obitelji najoštrije je osudio i Tomislav Lipošćak, predsjednik HDZ-a Ogulina.

– Nažalost, budući da sam i osobno bio izložen vrlo sličnim napadima na vlastitu obitelj, dobro mi je poznato kroz što obitelj u takvim trenucima prolazi i kakvi su učinci svakog dodatnog medijskog izlaganja. Iskreno se nadam da će sve nadležne institucije što prije razriješiti ovaj slučaj i da će krivci biti poznati – kazao je Lipošćak.

Župan Karlovačke županije Damir Jelić osuđuje prijetnje koje je u anonimnom pismu dobio Domitrović. Odmah po saznanju o ovom neugodnom događaju župan je, rečeno nam je iz njegovog ureda, nazvao načelnika Policijske uprave karlovačke Darka Bratića i zatražio da policija odmah istraži slučaj. I HDZ-ov Ivan Vučić, nekada i prvi čovjek Ogulina, a danas predsjednik Županijske skupštine, kaže da se mora pronaći autora pisma i objaviti tko je on, radi gradonačelnika, ali i svih ostalih u gradu. Samo tako, dodaje Vučić, neće biti sumnji ni strahovanja.

– Prijetnji je uvijek bilo; i sam sam ih doživio kao gradonačelnik. Telefonom su me neki zvali i anonimno prijetili da će mi kuću dignuti u zrak i slične stvari. Prijavljivao sam to policiji, ali nikada nisu nađeni ‘autori’. Ipak, nikada nisam doživio niti čuo da bi netko prijetio djeci. To je za svaku osudu, to je strašno i smatram da je to djelo nekog bolesnog uma. Budući da je pisao rukom, možda postoji mogućnost da mu se uđe u trag i da ga se nađe, jer takvo što zaslužuje osudu i ne smije se ponoviti nikome – smatra Ivan Vučić. I dok se nad Ogulin navlači tamni zastor noći, zloslutnost užasne prijetnje dobiva na intenzitetu. Zabrinutost nas ispraća iz grada podno Kleka...