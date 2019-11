Stanovnike Ogulina zgrozilo prijeteće pismo poslano gradonačelniku

Stanovnike Ogulina zgrozilo je anonimno pismo koje je njihov gradonačelnik Dalibor Domitrović dobio prvog dana ovog tjedna. Pismo koje je rukom pisano i poslano iz Ogulina 22. studenog stiglo je na adresu njegova ureda. Netko je zaprijetio prvom čovjeku grada podno Kleka, ali i njegovoj djeci. Napisane rečenice ‘Mirno li spavaš, gradonačelniče? Imaš dva prekrasna sina, mogao bi ostati bez njih...’, gradonačelniku su izazvale strah, budući da se spominju djeca.

– Do sada je bilo anonimnih prijava protiv mene zbog sukoba interesa i nekih drugih stvari, što su nadležne institucije istraživale i nikada nigdje nije bilo nepravilnosti. No nikakvih usmenih, a kamoli pismenih, izravnih prijetnji meni i obitelji do sada nisam imao. Koliko znam, nije ih imao nitko od mojih prethodnika. Iako ovakve prijetnje izazivaju nelagodu i strah jer se spominje moja obitelj, ipak me neće odvratiti od moga posla niti zastrašiti. Prvenstveno zato što me velika većina građana Ogulina dva puta na izborima izabrala za svoga gradonačelnika. Istina je da kao prvi čovjek grada inzistiram na uvođenju reda, rada po zakonima i propisima jer to sam građanima i obećao, i da su u tom procesu počeli iz ormara ispadati neki kosturi. Puno je prljavog rublja, uglavnom u gradskim tvrtkama, izišlo na vidjelo. Po sadržaju pisma ne mogu niti naslutiti tko bi mogao biti autor, ali istina je da je u provođenju reda otvoreno puno frontova, pa tko zna gdje se krije ‘pisac’ ovog pisma – priča nam SDP-ov gradonačelnik Dalibor Domitrović.

Činjenica je da je do sada bilo problema oko poslovanja nekih gradskih tvrtki, a uskoro će biti ukinuto i poduzeće, odnosno trgovačko društvo pod nazivom Poduzetnička zona u vlasništvu grada s troje zaposlenih. No Domitrović ističe da, bez obzira na sve, ne zna odakle bi prijetnja mogla doći. Dodaje i da to smatra prijetnjom cijelom sustavu i čitavom gradu Ogulinu, ali i da će nastaviti borbu za svoj Ogulin kako bi bio ugodan za život svima, pogotovo djeci.

Sporno je pismo Domitrović odmah predao policiji što se istražuje po službenoj dužnosti budući da je prijetnja kazneno djelo. U PU karlovačkoj slučaju pristupaju ozbiljno i istraga je u tijeku. Gradonačelnikovi zamjenici Ivana Salopek Šumonja i Daniel Vukelja te tajnik SDP-a Zlatko Mrvoš osudili su prijetnje i poručili da će autor morati snositi posljedice.