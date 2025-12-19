Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 186
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
TEHNOLOŠKA MIGRACIJA ZBOG RATA

Ukrajinske IT tvrtke sele poslovanje u EU, Zagreb postaje jedna od baza

Autor
Zoran Vitas
19.12.2025.
u 17:41

Neke ukrajinske tvrtke otvaraju posljednjih godina urede u Hrvatskoj, privučene dostupnošću kvalificiranih inženjera, članstvom u Europskoj uniji i mogućnošću nesmetanog rada za globalne klijente

Ukrajinska IT industrija razvila se do početka rata u prvog izvoznika usluga i drugog izvoznika u toj zemlji ukupno, a upošljavala je 300.000 profesionalaca. Glavna su joj tržišta bila Sjedinjene Države i Europska unija, a s početkom rata malo se promijenio i fokus, sada se ukrajinski IT jako puno bavi i obranom kao i kibernetičkom sigurnošću. Rat se toliko razbuktao da praktički nema više kutka Ukrajine izvan dometa ruskih projektila pa čak i infrastrukturno manje zahtjevna industrija u odnosu na, recimo, metalurgiju koja je desetljećima bila nositelj ukrajinske ekonomije, nema više mirnoću u poslovanju. Ukrajinske IT tvrtke ubrzo nakon rata otvaraju urede u drugim zemljama, pa tako i u Hrvatskoj.

Ključne riječi
it industrija Pavel Lapshov Intellias

Komentara 2

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
18:05 19.12.2025.

Dobro došli

DO
doktorica
18:23 19.12.2025.

bliže novcu

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!