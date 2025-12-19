Ukrajinske IT tvrtke sele poslovanje u EU, Zagreb postaje jedna od baza

Ukrajinska IT industrija razvila se do početka rata u prvog izvoznika usluga i drugog izvoznika u toj zemlji ukupno, a upošljavala je 300.000 profesionalaca. Glavna su joj tržišta bila Sjedinjene Države i Europska unija, a s početkom rata malo se promijenio i fokus, sada se ukrajinski IT jako puno bavi i obranom kao i kibernetičkom sigurnošću. Rat se toliko razbuktao da praktički nema više kutka Ukrajine izvan dometa ruskih projektila pa čak i infrastrukturno manje zahtjevna industrija u odnosu na, recimo, metalurgiju koja je desetljećima bila nositelj ukrajinske ekonomije, nema više mirnoću u poslovanju. Ukrajinske IT tvrtke ubrzo nakon rata otvaraju urede u drugim zemljama, pa tako i u Hrvatskoj.