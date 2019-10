Stanković o prijetnjama i Veljači: 'Čuli smo se nakon emisije. Zgrožena je komentarima'

Zbog gostovanja Jelene Veljače u prošlotjednoj emisiji 'Nedjeljom u 2' digla se neviđena hajka. U ulozi glavnog negativca našao se voditelj i urednik Aleksandar Stanković koji se i dalje suočava s uvredljivim komentarima, ali i prijetnjama.

- Ne osjećam se ugroženo. U poslu kojeg obavljam to mi se događa periodično. Svake dvije do tri godine imam ovakve probleme. Ovo je već osmi, deveti ili čak deseti put da mi se ovo događa i da se suočavam s ovakvim reakcijama - govori Stanković za Večernji list. Iako neki smatraju da bi zbog načina vođenja spomenute emisije trebao biti smijenjen Stanković kaže kako za sada nema saznanja da netko traži njegovu ostavku.

- Bilo je novinara koji su postavljali pitanja trebam li biti smijenjen nakon ovoga aktivisticama, no nisam još primijetio da netko traži otkaz - dodaje Stanković koji se netom nakon emisije oglasio putem službene Facebook stranice emisije 'Nedjeljom u 2' te između ostalog istaknuo kako je bilo prijetnji upućenih i članovima njegove obitelji. Na pitanje kako su oni reagirali na cijelu situaciju Stanković nam je tek kratko odgovorio kako tu temu ne bi širio dalje u nastojanju da svoju obitelj zaštiti od svega što se trenutno događa.

Priznao nam je i da se nakon emisije čuo s Jelenom Veljačom. -Da, čuli smo se nakon emisije, ali ne bih o detaljima tog razgovora. Uglavnom, nismo se posvađali - kazao je Stanković. Na pitanje jesu li se tijekom razgovora dotakli prijetnji i pogrdnih komentara koji su uslijedili na njegov račun nakon emisije kazao je tek kratko: 'Rekla mi je da je zgrožena'.

Podsjetimo, bijes dijela javnosti poznati HRT-ovac navukao na sebe zbog stava, ali i pitanja vezanih uz slučaj zlostavljane glumice Salme Hayek. Zašto si je jedna situirana glumica dopustila da ju producent Harvey Weinstein zlostavlja i zbog čega je o tome šutila čak 14 godina upitao je Stanković Veljaču i dodao kako mu sve to ne zvuči uvjerljivo.

- To je izjava koja se često čuje kada se govori o seksualnom nasilju. Vi sekundarno viktimizirate Salmu Hayek. To bi vam rekla svaka stručnjakinja. To nije zdravorazumsko razmišljanje. Vi ste bijeli heteroseksualni muškarac na poziciji moći. Vi ne razumijete da muškarci i žene, čak da su na istoj poziciji moći, da nisu ravnopravni. To feminizam pokušava već jako dugo reći. Nije isto da li muškarac ili žena vode Nedjeljom u 2' - uzvratila mu je Veljača.

O cijelom slučaju jutros se Stanković još jednom oglasio i putem svog Facebook profila otkrivši kako se u sličnoj situaciji našao i nakon gostovanja predsjednika Hvidre Josipa Đakića.

- Siluješ silovane! Prebijenim, preživjelim, na ranu sol. Netko će se ubiti zbog tebe. Nosiš ih na duši, znaš…

Dva puta sam zbog toga bio na sudu. Ponižavanje žrtava , ili ih nešto rečeno u emisiji uznemirava. Optužbe su odbačene. Radilo se o ratu. Zatim je 8 bijelih ratnika posjetilo tadašnjeg ravnatelja firme sa zahtjevom za otkaz uz argument ponižavanje žrtava rata i rata.

I tako …ponavlja se. Zadnji put prije dvije godine. „možeš li se staviti u poziciju onih koji gledajući tvoju ružnu facu iznova proživljavaju traumu? Naravno da ne možeš jer si nedodirljiv, jer te netko štiti, jer ti nitko nije ubijen, silovan i zatrpan zemljom.

Firma se u dnevniku ogradila. Ja sam šutio. Do nedjelje. A onda se ponovilo. Bez branitelja došli su aktivisti, psiholozi.

Dodatno viktimiziraš žrtve, neosjetljiv za patnje drugih, štitiš nasilnika, silovane pate, zbog tebe, ispričaj se…

Đakić is again, Đakić s on the road again.

Zbog pitanja zašto glumica ne izađe lošeg filma? Zašto trpi nasilje? Zbog sugestije , prijavi stoku! E zbog toga si u rangu silovatelja. Zbog toga ćemo otvoreno huškati, danima. Vruć metal na čelo , a sve uz diplomu koja dozvoljava da ti kažemo. Pljuješ žene! Sigurno i tučeš, zavlačiš ruku. daleko. Nać će se već neka… nigdje nisi siguran.

Nema veze što nikad nisi pomislio, kamoli izrekao.

Zlostavljaš !

Kad žena kaže ne to znači ne, kad ti kažeš ne to znači da.

Ali ljudi...

Ništa ljudi. Mi smo diploma. Sama. Mi znamo da mrziš žene koje nose minice i pravdaš ološ.

Nema veze što godinama sviraš melodiju o manjima, povređenima …otkrio si se konačno, skinuo masku.

Nema veze , ništa više nema veze.

Ni kad spominju djecu?

Jebiga prijavi

A šta ako nisam spreman?

Ti nisi žena. Ti moraš biti spreman. Ti si veliko bijelo đubre, a priča se da si i Srbin. Moćan.

Mrš zlostavljaču!

Eto tako sam se upisao u fašiste - zaključio je Stanković.