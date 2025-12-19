Bangladeš gori nakon likvidacije vođe prosvjednika

Bangladeš je potresen nasilnim prosvjedima u nekoliko gradova nakon smrti vođe studenata Šarifa Osmana Hadija kasno u četvrtak, uz zabrinutost zbog daljnjih nemira uoči nacionalnih izbora. Hadija, glasnogovornika platforme Inquilab Mancha i kandidata na općim izborima, prošlog su petka hicima u glavu usmrtili maskirani napadači dok je pokretao svoju izbornu kampanju u Dhaki. U početku je liječen u lokalnoj bolnici prije nego što je prevezen u Singapur na naprednu medicinsku skrb, gdje je umro nakon što je šest dana proveo na aparatima za održavanje života. U Dhaki, videozapisi koji kruže društvenim mrežama prikazuju rulju kako vandalizira urede najvećih dnevnih novina u zemlji, Prothom Alo, kao i Daily Stara.

Prosvjede su obilježili emocionalno nabijeni slogani koji su prizivali Hadijevo ime, a prosvjednici su obećali nastaviti svoj pokret i zahtijevali brzu pravdu i odgovornost za napad u kojem je poginuo. Napetosti na ulicama nastavile su se do kasno u noć, s dodatnim policijskim i paravojnim snagama raspoređenim kako bi se spriječilo daljnje nasilje. Bangladešom od kolovoza 2024. upravlja privremena administracija koju predvodi dobitnik Nobelove nagrade za mir Muhamed Junus, zvan "bankar siromašnih", nakon što je premijerka Šeik Hasina pobjegla u Indiju nakon studentskog ustanka.

Svrgnuta čelnica Bangladeša Hasina, koja se nalazi u izgnanstvu, osuđena je na smrt za zločine protiv čovječnosti zbog gušenja studentskih prosvjeda. Hasina je proglašena krivom za dopuštanje upotrebe smrtonosne sile protiv prosvjednika, od kojih je 1400 poginulo tijekom nemira prošle godine. To je bilo najgore krvoproliće koje je zemlja vidjela od stjecanja neovisnosti od Pakistana 1971. godine. Nacionalni izbori u zemlji zakazani su za 12. veljače iduće godine. U televizijskom obraćanju naciji nakon Hadijeve smrti, Junus je rekao kako ''njegova smrt predstavlja nenadoknadiv gubitak za političku i demokratsku sferu nacije''.

Pozivajući građane da ostanu mirni, Junus je rekao da je vlada predana osiguravanju transparentne istrage i privođenju svih odgovornih pravdi. Također je apelirao na suzdržanost, upozoravajući da bi nasilje samo potkopalo put zemlje prema vjerodostojnim izborima. Privremena uprava proglasila je subotu danom državne žalosti u čast Hadija, s nacionalnim zastavama spuštenim na pola koplja i planiranim posebnim molitvama diljem zemlje.

Nemiri slijede nove protuindijske prosvjede ranije ovog tjedna, a odnosi između susjeda pogoršali su se otkako je Hasina pobjegla u Delhi. U srijedu su stotine prosvjednika marširale prema indijskom Visokom povjerenstvu u Dhaki, uzvikujući protuindijske slogane, a istovremeno su zahtijevale i povratak Hasine u zemlju.Studenti su u kolovozu osnovali novu Nacionalnu građansku stranku i najavili agendu od 24 točke za "novi Bangladeš".