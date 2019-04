Ne 'nacionalističkoj internacionali' u EU

“Prema Europi zdravog razuma”, slogan je susreta europskih populista koji u Milanu uoči Europskih izbora organizira talijanski vicepremijer Matteo Salvini. Glavni mu je cilj postići ono što europskim suverenistima nije uspijevalo već godinama: ujedinjenje koje bi establišmentu Europe pokazalo da postoji alternativa. No, kao i mnogo puta dosad, čini se da su europski populisti vrlo daleko od stvaranja zajedničkog glasa.

“Europa zdravog razuma”

Europski se izbori održavaju od 23. do 26. svibnja ove godine i na njima se očekuje rast euroskeptičnih, suverenističkih i nacionalističkih stranaka, nauštrb dva stožerna saveza na centru, Europske pučke stranke (EPP) i Saveza socijalista i demokrata (S&D). Europska krajnja desnica također želi povećati utjecaj na javnu debatu u EU-u: od eura, preko migracija i identiteta, do nacionalističkih politika, jednakosti te odnosa prema klimatskim promjenama.

Matteo Salvini, koji se proteklih godinu dana, nakon što je sjeo u kormilo Italije kao ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik vlade, pokazao kao najagilniji populist Starog kontinenta koji žarko želi stvaranje velike fronte protiv europskog centra, ipak je još daleko od figure desničarskog ujedinitelja. Iako je u Milano pozvao suverenističke stranke iz gotovo cijelog kontinenta, samo će mu se tri pridružiti danas: Alternativa za Njemačku (AfD), Danska narodna stranka te Finska stranka.

Suverenisti iz vladajuće Slobodarske stranke (FPÖ) u Austriji najavili su, u pomalo zbunjujućem priopćenju, da neće dolaziti jer ih tamo predstavlja Salvinijeva stranka Liga, ali da “podržavaju skup”. Jedan bi od razloga zašto se FPÖ-u teško boriti protiv europskog establišmenta mogao biti to što je stranka Heinz-Christiana Strachea u koaliciji s Austrijskom narodnom strankom, koju predvodi Sebastian Kurz koji ima ambiciju postati predvodnik upravo tog establišmenta EU-a, nakon što se uskoro povuče njemačka kancelarka Angela Merkel.

Neće doći ni Fidesz, sveprisutna stranka Viktora Orbana koja vlada Mađarskom, jer je još dio EPP-a, iako su je oni suspendirali. Ni poljski nacionalisti iz stranke Pravo i pravda (PiS) neće doći na sastanak. A da je zaista teško dovesti sve desničarske i populističke stranke za isti stol dokazuje to što na sastanak neće doći ni Marine Le Pen, šefica francuskog Nacionalnog okupljanja (NR), koja također podržava ujedinjenje europske desnice, i to iako je sa Salvinijem održala sastanak još u petak.

Tada je Salvini, suočen s činjenicom da na njegov suverenistički skup neće doći skoro nitko zaista relevantan, najavio novi, još ambiciozniji skup desničara u svibnju.

- Pozvat ćemo sve europske pokrete koji su alternativa vladavini socijalista i EPP-a. Bit će to prvi puta da će se skup stranaka iz 15 do 20 zemalja održati u Italiji – rekao je najutjecajniji talijanski političar.

Desnici je problem to što je u Europskom parlamentu razdijeljena u tri grupacije: Europa nacija i sloboda (ENF), koja uključuje Nacionalno okupljanje i Ligu, Europski konzervativci i reformisti (ECR) te Europa slobode i izravne demokracije (EFDD). Uz to, u EPP-u je i Fidesz.

Nepremostive razlike

Kako bi se te tri, ili više grupacija, povezale u jednu cjelinu, trebat će im barem minimum zajedničkog programa, što bi strankama koje su navikle na kritiziranje mogao biti problem. Stranke se razlikuju u pristupu ekonomskim pitanjima jer, primjerice, AfD zagovara tržišna rješenja, dok francuski NR, mađarski Fidesz ili poljski PiS imaju znatno ljevije poglede na gospodarstvo u kojem zadržavaju veliku ulogu države. S druge strane, stranke s istoka EU-a zagovaraju tradicionalne vrijednosti i kršćanski identitet, stranke iz tradicionalno sekularnih zemalja, poput NR-a u Francuskoj, mnogo manje pričaju o tomu.

No, glavna tema razmimoilaženja i najveća prepreka suverenističkom bloku jesu razlike u nacionalnim interesima zemalja iz kojih te stranke dolaze. Salvini je vicepremijer Italije koja je podnijela ogroman teret migrantske krize te on traži da se migranti prema kvotama razmjeste diljem EU-a. Orban, s druge strane, za to ne želi ni čuti.Prema najavama, Salvini će danas u Milanu govoriti o tomu da treba zaustaviti dominaciju Njemačke i Francuske u EU. Bit će zanimljivo kako će na to reagirati njegovi populistički pandani iz te dvije zemlje.