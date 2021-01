Nakon nezapamćene mećave: U Madridu zbog poledice 50 pacijenata svaki sat

Svaki sat vremena zbog loma ili nagnječenja kosti u Madridu u bolnici završi 50 osoba, zabilježila je u srijedu gradska zdravstvena služba nakon što je snježna oluja Filomena ostavila iza sebe skliske ledene ulice.

U posljednjih 36 sati na odjele hitne pomoći u madridskim bolnicama zaprimljeno je 2000 stanovnika, izjavio je gradski dužnosnik za zdravstvo Enrique Ruiz Escudero tijekom razgovora za radijsku postaju Onda Cero. Oko 40 posto svih slučajeva zaprimljenih na hitnoj žrtve su poledice nastale nakon prolaska snježne oluje "Filomene".

People walk on snow-covered road in Madrid, Spain, Jan. 13, 2021. The Spanish government on Tuesday confirmed the deaths of five people related to Storm Filomena, which has brought record snowfall to central and eastern Spain and floods to parts of the south of the country.

Snijeg koji je prošlog tjedna, u petak i subotu padao 33 sata bez prestanka u Madridu, nakon smirenja vremena pretvorio se u led, a čišćenje gradskih ulica odvija se sporo zbog nedovoljnog broja ralica i lopata.

Služba za pomoć i hitne intervencije pozvala je 6,6 milijuna stanovnika Madrida i okolice da ne izlaze na ulice ukoliko to nije neophodno.

Prošli vikend je gradom prohujalo snježno nevrijeme kakvo desetljećima nije zabilježno ondje te kakvog se ne sjećaju niti najstariji građani. Zime su u Madridu obično suhe i sunčane.