VIDEO, FOTO Nezapamćena snježna oluja u Madridu, poginulo četvero ljudi

U Španjolskoj su četiri osobe poginule u oluji Filomena koja je izazvala kaos u prometu u cijeloj zemlji, prekrila Madrid najdebljim snježnim pokrivačem posljednjih desetljeća i primorala vlasti da mobiliziraju vojsku za spašavanje ljudi zarobljenih u vozilima na cestama.

Spasilačke službe došle su do 1500 ljudi zarobljenih u vozilima a skijaši su se spuštali Granom Viom, inače jednoj od najprometnijih ulica španjolske prijestolnice. Drugi stanovnici Madrida su oluju iskoristili za snowboarding ulicama i grudanje.

