Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
SUKOB NA TRŽNICI

Nakon masovne tučnjave u Puli dvojica završila u pritvoru: Policija objavila detalje obračuna

Pula: Na tržnici došlo do tučnjave
Sasa Miljevic/PIXSELL
VL
Autor
Kristina Gaćarić/Hina
08.09.2025.
u 00:04

U tučnjavi je 27-godišnjak teško ozlijeđen, dok su ostali sudionici tučnjave lakše ozlijeđeni.

Nakon što je šest osoba ozlijeđeno, od kojih jedna teško, u tučnjavi koja se dogodila u petak navečer na pulskoj gradskoj tržnici, u subotu su, uz kaznenu prijavu, u pritvoru završili 39-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine i 59-godišnjak. Kaznena prijava protiv 69-godišnjaka bit će podnesena u redovnom postupku, izvijestili su iz Policijske uprave istarske.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, pulska policija utvrdila je sumnju da je 39-godišnji državljanin BiH počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede i prijetnje, dok 59-godišnjaka i 69-godišnjaka tereti za kazneno djelo prijetnje. 39-godišnji državljanin BiH je u petak oko 18,45 sati na terasi ugostiteljskog objekta na Narodnom trgu u Puli gdje se nalazi tržnica, nezadovoljan postavljanjem skele, fizički napao 59-godišnjaka nakon čega je došlo do fizičkog sukoba između njega, 59-godišnjaka i 69-godišnjaka s jedne strane i trojice djelatnika odnosno 59-godišnjaka, 27-godišnjaka i 23-godišnjaka s druge strane. Prilikom sukoba korišteni su metalni predmeti, a trojici djelatnika upućene su ozbiljne prijetnje.

U tučnjavi je 27-godišnjak teško ozlijeđen, dok su ostali sudionici tučnjave lakše ozlijeđeni. 

Zbog narušavanja javnog reda i mira, protiv trojice djelatnika podnesen je optužni prijedlog nadležnom sudu.
Ključne riječi
tučnjava Pula policija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još