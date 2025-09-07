Naši Portali
NA NARODNOM TRGU

Detalji krvave tučnjave u Puli: Teško ozlijeđen 27-godišnjak, više kaznenih prijava

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
07.09.2025.
u 10:37

U sukobu su korišteni i metalni predmeti, a trojici radnika upućene su ozbiljne prijetnje.

Pulska policija završila je istragu vezanu uz masovnu tučnjavu na Narodnom trgu, a epilog je podizanje više kaznenih prijava. Kako navode, 39-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine osumnjičen je za nanošenje teške tjelesne ozljede i prijetnje, dok su protiv dvojice muškaraca od 59 i 69 godina podnesene prijave zbog prijetnji.

Do incidenta je došlo u petak, 5. rujna, oko 18:45 sati na terasi jednog ugostiteljskog objekta. Sukob je, prema policijskom priopćenju, izbio kada je 39-godišnjak, nezadovoljan postavljanjem skele, fizički nasrnuo na 59-godišnjaka. To je eskaliralo u masovnu tučnjavu u kojoj su sudjelovali 39-godišnjak i dvojica starijih muškaraca (59 i 69 godina) s jedne strane, te trojica radnika od 59, 27 i 23 godine s druge.

U sukobu su korišteni i metalni predmeti, a trojici radnika upućene su ozbiljne prijetnje. Najteže je prošao 27-godišnjak koji je zadobio teške tjelesne ozljede, dok su ostali sudionici pretrpjeli lakše ozljede. Po završetku istrage, u subotu navečer 39-godišnjak i jedan 59-godišnjak završili su u pritvorskoj jedinici PU istarske uz kaznene prijave, dok je protiv 69-godišnjaka podnesena kaznena prijava u redovnom postupku. Uz to, zbog remećenja javnog reda i mira, trojica radnika prijavljena su optužnim prijedlogom nadležnom sudu.
