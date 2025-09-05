FOTO Krvavi obračun na pulskoj tržnici: Vlasnici lokala nasrnuli na radnike? Neki su koristili i pištolje s čavlima

Na terasi prvog kata Gradske tržnice u Puli danas je izbila masovna tučnjava u kojoj je sudjelovalo šest osoba. Na mjestu sukoba ostali su tragovi krvi, a intervenirali su policija i Hitna pomoć.FOTO Krvavi obračun na pulskoj tržnici: vlasnici lokala nasrnuli na radnike: Vlasnici lokala nasrnuli na radnike? Neki su koristili i pištolje s čavlima
Kako neslužbeno prenosi Istarski.hr, sukob je započeo kada su vlasnici jednog ugostiteljskog objekta fizički nasrnuli na radnike koji su u zgradi postavljali zaštitnu mrežu protiv golubova. Pred brojnim turistima koji su u tom trenutku večerali izbila je žestoka makljaža, a u gužvi su korišteni i pištolji na čavle.
Policija je potvrdila da su dojavu o incidentu zaprimili oko 18:45 sati. "Osobe su pod nadzorom policije. Policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja", priopćili su iz PU istarske.Kamera snimila divljaka na motoru u Zagrebu: Pretjecao preko pune, napao vozača pa mu razbio retrovizor
BAŠ LIJEPO
FOTO Boysi napravili spektakl u Senju, obojili su cijeli grad u plavo, fotke su spektakularne
NA DANAŠNJI DAN
Krvava pljačka u Zagrebu: Upali su u Finu, nasumično pucali i ukrali milijune, ali kapa u zapaljenom autu ih je otkrila
BRIŽNI OTAC
FOTO Premijer Plenković u najslađem društvu na premijeri crtića, pogledajte koga je poveo
Apsolutni favoriti