FOTO Krvavi obračun na pulskoj tržnici: Vlasnici lokala nasrnuli na radnike? Neki su koristili i pištolje s čavlima

Na terasi prvog kata Gradske tržnice u Puli danas je izbila masovna tučnjava u kojoj je sudjelovalo šest osoba. Na mjestu sukoba ostali su tragovi krvi, a intervenirali su policija i Hitna pomoć.

FOTO Krvavi obračun na pulskoj tržnici: vlasnici lokala nasrnuli na radnike: Vlasnici lokala nasrnuli na radnike? Neki su koristili i pištolje s čavlima

Kako neslužbeno prenosi Istarski.hr, sukob je započeo kada su vlasnici jednog ugostiteljskog objekta fizički nasrnuli na radnike koji su u zgradi postavljali zaštitnu mrežu protiv golubova. Pred brojnim turistima koji su u tom trenutku večerali izbila je žestoka makljaža, a u gužvi su korišteni i pištolji na čavle.

Policija je potvrdila da su dojavu o incidentu zaprimili oko 18:45 sati. "Osobe su pod nadzorom policije. Policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja", priopćili su iz PU istarske.