Najezda žohara u hrvatskom gradu: 'Posvuda su! Ja sam im već nadjenula i imena'

Dio građana Osijeka ima problem s najezdom žohara. Pun ih je centar grada, a posebice prostor bivše Name. Poseban su problem, naime, prostori gdje nitko ne boravi. “To je užas! Ja sam im već nadjenula i imena i toliko sam se navikla da ih i ne primjećujem. Oni tu hodaju polumrtvi po stubištu i posvuda su! Zvali smo stručnjake i rečeno nam je da je to generalno problem cijeloga centra i čak su rekli da je to nekakva posebna vrsta“, rekla je odvjetnica Vedrana Švedl Blažeka za SiB.hr.

“Nemam čak ni hranu u uredu, ništa što bi ih privuklo. Činjenica je da su užasni i potencijalni su izvor zaraze. Nažalost, mi smo već odustali od borbe, jer to je uzaludno“, kaže odvjetnica.

Direktorica tvrtke FinAuto Karolina Mitrović kaže da će, ako je potrebno, dopustiti deratizaciju prostora. “Definitivno ih ima i vidim klopke postavljene do kata. Nismo često u tom prostoru pa ne mogu reći ima li ih na svakodnevnoj bazi, no vjerujem da svatko može pridonijeti tome da se pokuša barem umanjiti njihov broj“, ispričala je.

Grad Osijek, kako napominje SiB.hr, nema ingerenciju nad privatnim prostorima, već tretira javne površine, dio šahtova i kanalizacijsku mrežu. Prostore je dužan održavati vlasnik. U međuvremenu, zakupcima ostaje rješavati problem žohara o vlastitome trošku.