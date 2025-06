Imate probleme s mravima u kući? Možda činite ove tri pogreške koje ih privlače

Mravi u kući mogu biti prava glavobolja. Iako su ti mali insekti često bezopasni, njihova upornost i brojnost lako mogu pretvoriti vaš dom u nepozvani mravinjak. Dolaze u potrazi za hranom i vodom, a jednom kad pronađu izvor, teško ih je ukloniti. Osim što mogu narušiti higijenu i red u kuhinji, neki vrste mrava mogu čak oštetiti drvene konstrukcije ili izolaciju.

Nitko ne želi najezdu mrava, ali tijekom ljeta se to može dogoditi. To je zato što su ove dosadne životinjice tijekom ljetnih mjeseci aktivnije jer im toplije vrijeme omogućuje bolje traženje hrane i vode. Osim toga, visoke temperature također ubrzavaju njihov metabolizam, što im pomaže da budu aktivniji. To znači da je veća vjerojatnost da će ulaziti u domove u potrazi za tim resursima, ali i radi gniježđenja i razmnožavanja što može predstavljati problem za mnoge vlasnike kuća, piše Daily Express.

Možda toga niste ni svjesni, ali neke vaše navike mogu zapravo privlačiti mrave u vaš dom. Prema informacijama koje je Orkin podijelio na TikToku, postoje tri stvari koje ljudi svakodnevno rade, a koje vrlo lako mogu privući mrave. Ponekad su upravo naizgled bezazlene, svakodnevne navike dovoljne da ti neželjeni gosti pronađu put do vašeg doma.

Ostavljanje hrane vani: Ostavljanje hrane bilo gdje vani jedan je od načina na koji ćete privući mrave koji posebno vole slatke i masne tvari. Mravi se hrane oportunistički i imaju oštar njuh, što znači da mogu nanjušiti izvore hrane čak i iz daljine.

Nečišćenje radnih površina: Ako ne čistite redovito kuhinjske površine, to bi vam moglo predstavljati problem. Ostaci hrane, mrvica ili ljepljivih tekućina idealni su mamac za mrave, stoga je važno redovito brisati radne plohe da biste smanjili rizik od najezde.

Redovitim brisanjem površina, pravilnim spremanjem hrane te zatvaranjem pukotina i rupa možete značajno smanjiti rizik od najezde mrava. Ako ne osjete mirise hrane, manja je vjerojatnost da će se pojaviti u vašem domu. Važno je održavati kuhinjske radne plohe čistima i bez mrvica jer ćete tako spriječiti da mravi uopće požele "svratiti" do vaše kuhinje.

Ostavljanje vode na otvorenom: Mnogi su mravi privučeni vlagom i visokom razinom vlage u prostoru, pa je jako važno da zatvarate slavine do kraja. Ako zategnete labave spojeve na slavinama i riješite eventualna curenja, time ćete ukloniti izvore vlage koji ih privlače i tako smanjiti njihovu prisutnost u domu.

Ako mislite da imate problem s mravima, postoji nekoliko načina kako ih se možete riješiti na human način. Općenito, trebali biste se usredotočiti na sredstva koja ih odbijaju i na prekidanje njihovih mirisnih tragova, umjesto na njihovo uništavanje. Tako sprječavate da se ponovno vraćaju, a pritom ne štetite okolišu ni drugim korisnim insektima.

Prirodne metode poput octa, limunovog soka, eteričnog ulja paprene metvice i korica citrusa mogu učinkovito otjerati mrave jer narušavaju njihove feromonske tragove i prikrivaju mirisne puteve kojima se orijentiraju. Mrave također odbija jak miris češnjaka. Možete staviti malo češnjaka u prahu u blizini mravinjaka ili poprskati vodu s češnjakom da biste ih pokušali otjerati.

Također, posipanje taloga kave oko biljaka ili blizu ulaznih točaka može biti učinkovito jer je poznato da mravi ne vole miris kave. Da biste ih pokušali držati podalje od kuće, možete se potruditi i zatvoriti sve potencijalne ulazne točke. Osiguravanje da ne mogu pronaći način da uđu jedan je od ključeva za njihovo držanje vani. Ako ste zabrinuti da mravi postaju veliki problem, obratite se stručnjaku za suzbijanje štetočina za savjet.