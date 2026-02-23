Na groblju u Beču 14-godišnjakinja nožem ubila ženu. Policiji pokazala videozapis ubojstva

U ponedjeljak kasno popodne u Beču, na groblju Baumgarten u 14. okrugu Penzing pronađena je mrtvo tijelo 65-godišnje žene. Kako je potvrdila policija, Bečanka je, sva oblivena krvlju pronađena kod jednog groba. Motiv zločina zasad je nepoznati. Bečka policija potvrdila je da je uhićena 14-godišnja djevojčica, pod sumnjom da je nožem ubila 65-godišnju ženu, navodno njoj nepoznatu. Prema informacijama lista "Heute" 14-godišnjakinja se je sama predala policiji i pokazala istražiteljima video zapis napada na ženu na groblju, koja je došla na jedan od grobova. Ubijena žena je imala teške posjekotine i ubodne rane na vratu.

List "Österreich" piše da je 14-godišnjakinja uhićena u stanu gdje živi, te da je kod nje policija pronašla nož, navodno hladno oružje kojim je počinjen zločin. Djevojčica je austrijska državljanka. "Österreich" piše da kruže glasine da je 14-godišnjakinja zlodjelo snimala mobitelom. Kao mogućnost se navodi da je do ubojstva došlo zbog neuspjelog pokušaja pljačke navedene žene. Kako navode mediji, djevojčica navodno pati od psihoze. Osumnjičena 14-godišnjakinja još nije saslušana. Istraga je u tijeku. Policija je blokirala cijelo područje oko groblja Baumgarten. I još i iza 21 sat, kriminalisti su bili na terenu.