Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 209
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BRUTALNO UBOJSTVO

Na groblju u Beču 14-godišnjakinja nožem ubila ženu. Policiji pokazala videozapis ubojstva

Deset osoba mrtvo nakon pucnjave u školi u Grazu
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Snježana Herek
23.02.2026.
u 21:48

Ubijena žena je imala teške posjekotine i ubodne rane na vratu.

U ponedjeljak kasno popodne u Beču, na groblju Baumgarten u 14. okrugu Penzing pronađena je mrtvo tijelo 65-godišnje žene. Kako je potvrdila policija, Bečanka je, sva oblivena krvlju pronađena kod jednog groba. Motiv zločina zasad je nepoznati. Bečka policija potvrdila je da je uhićena 14-godišnja djevojčica, pod sumnjom da je nožem ubila 65-godišnju ženu, navodno njoj nepoznatu. Prema informacijama lista "Heute" 14-godišnjakinja se je sama predala policiji i pokazala istražiteljima video zapis napada na ženu na groblju, koja je došla na jedan od grobova. Ubijena žena je imala teške posjekotine i ubodne rane na vratu.

List "Österreich" piše da je 14-godišnjakinja uhićena u stanu gdje živi, te da je kod nje policija pronašla nož, navodno hladno oružje kojim je počinjen zločin. Djevojčica je austrijska državljanka. "Österreich" piše da kruže glasine da je 14-godišnjakinja zlodjelo snimala mobitelom. Kao mogućnost se navodi da je do ubojstva došlo zbog neuspjelog pokušaja pljačke navedene žene. Kako navode mediji, djevojčica navodno pati od psihoze. Osumnjičena 14-godišnjakinja još nije saslušana. Istraga je u tijeku. Policija je blokirala cijelo područje oko groblja Baumgarten. I još i iza 21 sat, kriminalisti su bili na terenu.

Osveta za smrt šefa kartela: Meksiko u plamenu, turistima stižu upozorenja da ne izlaze...
Ključne riječi
maloljetnica žena Beč Austrija ubojstvo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!