Počasni konzul o stanju u Meksiku za Večernji: 'Situacija se pomalo normalizira. Nitko od Hrvata nije tražio pomoć'

– Situacija se pomalo normalizira – kazao nam je danas poslijepodne po hrvatskom vremenu, a ujutro po meksičkom, u telefonskom razgovoru počasni konzul Meksika u Hrvatskoj Marin Bosotina, koji je baš prije nekoliko dana otputovao u tu zemlju. Sada je u Ciudad de Méxicu i od tamo prati situaciju koja ipak, kroz vijesti, izgleda dramatičnije nego što jest. Događaje je pokrenula akcija meksičke vojske koja je u velikoj operaciji, u koju su bile uključene i američke službe ubila Nemesija Osegueru, znanog kao El Mencho, vođu kartela Jalisco New Generation (CJNG) – jednog od najjačih i najnasilnijih kartela u zemlji. Do njega ih je, kako se moglo čuti, dovela njegova ljubavnica. Nakon eliminacije narko bossa, kao i uvijek, krenuo je val osvete i koordiniranih napada, no oni ne traju dugo.

– Ima sporadičnih incidenata, ali ništa posebno zabrinjavajuće. Zračne linije ponovno polako funkcioniraju i pronašao se nekakav ritam – govori Bosotina. Dan prije, iz Meksika su dolazile vijesti o turistima koji panično žele napustiti zemlju, ali su zračne luke bile zatvorene, no to se do jučer ujutro ipak promijenilo. Glavni grad Meksika započeo je ponedjeljak ujutro mirno, kao da se ništa ne događa. – Ljudi su na ulicama, grad funkcionira normalno – kazao je meksički počasni konzul. Čuo se s nekim Hrvatima u toj zemlji i svi su dobro. Ipak, u cijelom Meksiku postoji lagana zabrinutost oko događaja i njihovog utjecaja na turizam. Puno ljudi se time bavi i živi od toga, pa zapravo nikome nije u interesu pojačavati tenzije.

U Meksiku trenutačno boravi 320 hrvatskih državljana, kažu podaci kojima trenutačno raspolaže Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. – U ovome trenutku (ponedjeljak u podne) Ministarstvo nije zaprimilo zahtjeve za konzularnu pomoć od hrvatskih državljana koji se nalaze u Meksiku – ističu. Ipak, za sve koji su tamo, izdali su naputak da ostanu u zatvorenom. – Zbog sigurnosnih operacija, blokada cesta i kriminalnih aktivnosti, hrvatskim državljanima preporučuje se ostati na sigurnom, u zatvorenom i ne kretati se do daljnje obavijesti – kaže se. Posebno izdvajaju saveznu državu Jalisco, uključujući Puerto Vallartu, Chapalu i Guadalajaru, savezna država Tamaulipas, uključujući Reynosa i druge općine, kao i dijelovi saveznih država Michoacán, Guerrero i Nuevo León.

Iz hrvatskih turističkih agencija koje upravo imaju turiste u Meksiku, kao što je Integral Zagreb, kažu nam da su svi putnici u redu i da nemaju nikakvih problema. Daljnja putovanja, dodaju, idu po planu i - za sada - nema otkazivanja. Ovakva situaciju u Meksiku nije neuobičajena i slijedi dobro poznati obrazac: Meksiko već godinama funkcionira kroz fragmentirani kartelski sustav u kojem se nasilje često pojačava kada država pogodi vrh organizacije. Kad uklone vođu, uslijedi kratak, ali intenzivan val nasilja jer kartel mora pokazati da i dalje ima kapacitet za djelovanje.

Takvi odgovori - blokade cesta, paljenje vozila i napadi na sigurnosne snage - zapravo su demonstracija moći prema državi, ali rivalima i vlastitim članovima. Zato prvi dani nakon operacije mogu izgledati dramatično, ali to obično ne znači dugotrajan nacionalni sukob, nego reakciju šoka i pokušaj očuvanja autoriteta. Veći problem za vlasti često dolazi nakon početnog vala, kada se otvara pitanje nasljedstva. Karteli nisu strogo hijerarhijske strukture nego mreže frakcija, pa nakon uklanjanja vođe različite skupine pokušavaju preuzeti kontrolu, lokalni zapovjednici dobivaju veću autonomiju, a raste rizik unutarnjih obračuna.

Zbog smrti narkobosa El Mencha prijeti totalni rat podzemlja protiv države: U uličnim borbama ubijeno 25 vojnika i oko 30 kriminalaca

Upravo zato vlasti strahuju od rasipanja jedne velike organizacije u više manjih i nepredvidivih grupa, što može proizvesti niz lokalnih incidenata i privremeni vakuum moći. Operacije se često poklapaju s političkim pritiskom da država pokaže rezultate. Uostalom, jučer je američki predsjednik Donald Trump na platformi TruthSocial poručio Meksiku da “mora pojačati napore” u borbi protiv narkokartela, pa su i signal suradnje sa SAD-om, a poduzimaju se kada je vođa procijenjen kao ranjiv - uz računicu da je kratki val nasilja politički prihvatljiviji od dojma da je kartel nedodirljiv.





U siječnju su meksičke vlasti izručile SAD-u 37 osoba povezanih s velikim narkokartelima, što je bio dio pojačane sigurnosne suradnje između dviju zemalja nakon što je Donald Trump govorio o mogućnosti udara na kartele i na meksičkom teritoriju. Operacija je tada predstavljena kao dio šire strategije pritiska na kartelske strukture, uz naglasak da se provodi u okviru bilateralnih mehanizama i uz očuvanje meksičkog suvereniteta.

U kontekstu aktualnih događaja, taj potez pokazuje da je suradnja Meksika i SAD-a protiv kartela već ranije bila intenzivirana te da sadašnje operacije nisu izoliran slučaj, nego nastavak jačeg sigurnosnog pristupa i koordiniranih akcija usmjerenih na vrhove kartelskih organizacija.