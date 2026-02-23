Trump ostatku svijeta nakon presude Vrhovnog suda: 'Ne igrajte igre, UPOZORENI STE'

U novom zaoštravanju trgovinske politike Sjedinjenih Američkih Država, predsjednik Donald Trump uputio je oštru poruku državama koje bi mogle pokušati iskoristiti nedavnu odluku Vrhovnog suda o ukidanju njegovih carinskih mjera. Trump je u objavi na društvenoj mreži Truth Social upozorio kako će svaka zemlja koja pokuša “igrati igre” s odlukom Suda – osobito one koje su, kako tvrdi, godinama “iskorištavale” SAD – biti suočena s još višim carinama od onih koje su nedavno dogovorene. “Kupci, budite oprezni!!!”, poručio je predsjednik, signalizirajući nastavak čvrstog pristupa u trgovinskim odnosima, piše NBC .

Vrhovni sud SAD-a u petak je presudom 6-3 odlučio da su carine koje je Trumpova administracija uvela temeljem zakona o izvanrednim ovlastima u području nacionalne sigurnosti nezakonite. Riječ je o jednoj od najznačajnijih odluka koja je dovela u pitanje jednu od ključnih ekonomskih politika bivšeg predsjednika.

Sud je zaključio da se navedeni zakon ne može koristiti kao pravna osnova za široko nametanje carina, čime je administraciji ograničena mogućnost korištenja izvanrednih ovlasti u svrhu vođenja trgovinske politike. Unatoč presudi, Trump je najavio da će uvesti globalnu carinu od 15 posto, ali ovoga puta pozivajući se na drugi zakonski temelj koji nije obuhvaćen odlukom Vrhovnog suda. Time predsjednik nastoji zaobići pravne prepreke i zadržati kontrolu nad trgovinskom strategijom koju smatra ključnom za zaštitu američke industrije.

Ovaj razvoj događaja otvara novo poglavlje u odnosu između izvršne vlasti i pravosudnog sustava te dodatno podiže napetosti u međunarodnoj trgovini. Analitičari upozoravaju da bi potencijalna eskalacija carinskih mjera mogla imati posljedice na globalno tržište, ali i na cijene za američke potrošače.