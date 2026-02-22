VIDEO Objavljena snimka žene koja postavlja bombu u Lavovu: 'Nije djelovala sama, a znamo i tko stoji iza ovoga'

Nakon što je u u noći sa subote na nedjelju u terorističkom napadu u Lavovu, zapadnom ukrajinskom gradu, smrtno stradala policajka Viktorija Špilka, policija je objavila snimku u kojoj se vidi kako osumnjičena žena postavlja eksploziv u središtu grada.

1/2

Update on the Lviv terrorist attack - police have released video - fairly damning evidence.



And it's been revealed the main suspected arrested, is a Ukrainian woman. pic.twitter.com/ax2SmmY3l5 — Tim White (@TWMCLtd) February 22, 2026

U ovom napadu ozlijeđeno je 25 ljudi, a ministar unutarnjih poslova Ukrajine Ihor Klimenko izrazio je sumnju da je organiziran po nalogu Rusa. 'Osumnjičena osoba privedena je u roku od deset sati. Riječ je o 33-godišnjakinji iz Rivnenske oblasti koja je, kako se sumnja, postupala prema uputama ruskog obavještajnog operativca. Uhićena je nedaleko od granice, a sigurnosne kamere zabilježile su njezino kretanje, uključujući i trenutak kada je eksplozivnu napravu ostavila u kanti za otpad', rekao je Klimenko i dodao da ovaj bombaški napad karakteriziraju kao teroristički, te da je moguće da osumnjičena nije djelovala sama.

Podsjećamo, odjeknule su dvije eksplozije, a policija je prije toga zaprimila dojavu o provali u jednoj trgovini u Ulici Danilišina. 'Prva detonacija dogodila se po dolasku prve policijske patrole, a druga ubrzo nakon dolaska druge patrole. U eksplozijama su oštećeni jedno policijsko i jedno civilno vozilo', izvijestili su iz tužiteljstva. Napad su visoki dužnosnici osudili, pa je tako ukrajinska premijerka Julija Sviridenko poručila da je vidljiva metoda Rusije koja je odabrala ekstremno nasilje kao sredstvo. Istraga je u tijeku.