Pucnjava u Mar-a-Lagu: Ubijen muškarac

Muškarac je upucan i ubijen nakon što je ušao u sigurnosni perimetar Trumpove rezidencije Mar-a-Lago, priopćila je Tajna služba.Incident se dogodio oko 01:30 po istočnoameričkom vremenu, javlja BBC. Iz Tajne službe navode da je muškarac uočen u blizini sjevernog ulaza s onim što je izgledalo kao sačmarica i kanister goriva.

Agenti američke Tajne službe i zamjenik iz ureda šerifa okruga Palm Beach suočili su se s muškarcem, koji je bio u dvadesetim godinama, a tijekom tog susreta došlo je do pucnjave, priopćila je Tajna služba. Identitet muškarca zasad nije objavljen.

U trenutku incidenta nijedna osoba pod zaštitom Tajne službe nije se nalazila na toj lokaciji. Predsjednik Donald Trump ovog vikenda boravi u Bijeloj kući, prema njegovu javno objavljenom rasporedu.

Šerif okruga Palm Beach Rick Bradshaw obratio se javnosti. 'Pripadnici osiguranja su, kada su krenuli provjeriti situaciju, zatekli bijelog 20-godišnjeg muškarca koji je nosio kanistar goriva i sačmaricu. Osiguranje mu je naredilo da ih ispusti. On je ispustio kanistar, ali je sačmaricu podigao u položaj za pucanje. U tom su trenutku agenti otvorili vatru kako bi neutralizirali prijetnju', rekao je Bradshaw.

Šerif je također rekao da su osobe uključene u pucnjavu u tom trenutku nosile kamere na tijelu. Pokazao je i sliku na kojoj se vide puška i kanister. 'Ne znamo koliko je hitaca ispaljeno i je li osumnjičenikovo oružje bilo napunjeno, što je također dio istrage', dodao je.

Glasnogovornik FBI-a Brett Skiles rekao je da je područje na kojem se dogodila pucnjava bilo pod zaštitom Tajne službe te da FBI prikuplja dokaze. Pozvao je sve koji žive u blizini da provjere svoje vanjske sigurnosne kamere zbog bilo kakvih neuobičajenih aktivnosti te da kontaktiraju ured šerifa West Palm Beacha ako primijete nešto sumnjivo. Specijalni agent američke Tajne službe Rafael Barros istaknuo je da nijedan pripadnik policije nije ozlijeđen te da predsjednik u tom trenutku nije bio na Floridi. Glasnogovornik Tajne službe Anthony Guglielmi rekao je da je osumnjičenik iz Sjeverne Karoline. Obitelj ga je prije nekoliko dana prijavila kao nestalog. Prema Guglielmiju, istražitelji vjeruju da je napustio Sjevernu Karolinu i krenuo prema jugu, usput pokupivši sačmaricu. Kutija za pištolj pronađena je u njegovom vozilu. Osumnjičenik je prošao kroz sjeverna vrata Mar-a-Laga dok je drugo vozilo izlazilo.