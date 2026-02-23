VIDEO Ukrajinski dronovi pogodili rusku crpnu stanicu naftovoda Družba

Naši Portali
VL
Autor
Branka Vojnović/Hina
23.02.2026.
u 18:53

Mađarska se u ponedjeljak, uoči četvrte godišnjice ruske invazije, činila spremnom blokirati daljnje sankcije EU-a Moskvi i zajam od 90 milijardi eura za Kijev

Ukrajinski dronovi pogodili su rusku crpnu stanicu koja opslužuje ključni naftovod Družba za opskrbu istočne Europe moskovskom sirovom naftom, rekao je u ponedjeljak ukrajinski sigurnosni dužnosnik. Noćni napad izazvao je požar na stanici više od 1200 km od rusko-ukrajinske granice, dodao je dužnosnik ukrajinske sigurnosne službe SBU koji nije dao nikakve detalje o širem utjecaju na naftovod. Napad, najnoviji u nizu ukrajinskih napada na ruti, prijeti dodatnim zaoštravanjem napetosti između Ukrajine i njezinih susjeda Mađarske i Slovačke, koje su optužile Kijev da pokušava blokirati protok nafte kroz naftovod do njihovih rafinerija.

Isporuke ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj prekinute su od 27. siječnja, kada je Kijev priopćio da je u ruskom napadu dronom pogođena oprema naftovoda u zapadnoj Ukrajini. Unatoč gotovo četverogodišnjem ratu s Rusijom, Ukrajina je nastavila omogućavati tranzit ruske nafte naftovodima preko svojeg teritorija, premda je početkom prošle godine zaustavila tranzit ruskog plina. Mađarska i Slovačka zaprijetile su obustavom isporuke električne energije Ukrajini ako se protok nafte ne nastavi. Električna energija iz Mađarske i Slovačke čini oko 70 posto ukrajinskog uvoza i iznimno je važna za zemlju, čija je polovica proizvodnje električne energije uništena ili ozbiljno oštećena ruskim raketnim napadima.

Mađarska se u ponedjeljak, uoči četvrte godišnjice ruske invazije, činila spremnom blokirati daljnje sankcije EU-a Moskvi i zajam od 90 milijardi eura za Kijev, dok su u napadima na južnu ukrajinsku regiju Odesu poginule dvije osobe. U pismu koje je vidio Reuters, mađarski premijer Viktor Orban šefu Europskog vijeća Antoniju Costi poručio je da je prekid rada naftovoda Družbe "neizazvan čin neprijateljstva koji potkopava energetsku sigurnost Mađarske" te je obećao blokirati zajam dok se to ne riješi.

Ključne riječi
Rusija naftovod Družba dronovi Ukrajina

HO
homofobic
19:17 23.02.2026.

Evo proslo je 4 godine rata u Ukraini i zaista ne vidim razloga zasto Madarska i Slovacka do sada nisu uspjeli rjesiti alternativne rute dobave nafte! Kada za dvije -tri godine vise nebude ruSSije da li ce Madarska i Slovacka umrijeti od nedostatka nafte ili ce konacno potraziti naftu od Arapa, iz Afrike, juzne ili Centralne Amerike ili sa Marsa a ne inzistirati na nafti iz drzave koja vise nece postojati a nitko vise tu naftu nece pumpati iz tla i prodavati!?

Avatar Matteo1212
Matteo1212
19:55 23.02.2026.

Bravoo za Ukrajinu, samo rokajte po nacistima

SY
syckburr10
19:22 23.02.2026.

