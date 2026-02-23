U EP-u odgođeno glasanje o ratifikaciji trgovinskog sporazuma sa SAD-om

Odbor za međunarodnu trgovinu Europskog parlamenta odlučio je u ponedjeljak odgoditi glasanje o ratifikaciji trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Državama zbog novih okolnosti slijedom odluke američkog Vrhovnog suda. Odbor je trebao glasati sutra, ali su se u ponedjeljak sastali predstavnici zastupničkih klubova, tzv. "izvjestitelji u sjeni" koji su zaduženi za pitanje ratifikacije sporazuma između SAD i EU-a iz srpnja prošle godine i odlučili odgoditi glasanje do daljnjega. "Izvjestitelji u sjeni, koji predstavljaju većinu članova, složili su se da bi se u trenutačnim okolnostima rad na dva dosjea trgovinskog sporazuma trebao odgoditi dok se ponovno ne uspostave jasnoća, stabilnost i pravna sigurnost u trgovinskim odnosima između EU i SAD-a", izjavio je predsjednik Odbora, njemački socijaldemokrat Bernd Lange.

Lange je istaknuo da presuda Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država od 20. veljače 2026. jasna i nedvosmislena, da se njezine implikacije ne mogu ignorirati i nastaviti kao da se ništa nije dogodilo. Vrhovni sud je presudio da američki predsjednik Donald Trump nije imao pravo koristiti Zakon o međunarodnim izvanrednim ekonomskim ovlastima (IEEAPA), koji daje ovlasti predsjedniku da regulira međunarodnu trgovinu nakon proglašenja nacionalne izvanredne situacije kao odgovor na bilo kakvu neuobičajenu i izvanrednu prijetnju Sjedinjenim Državama. Lange navodi da su carine na temelju IEEAPA-a, koji je američka strana koristila za pregovore, bile ključni instrument za sporazum s EU-om i da sada ta pravna podloga ne postoji.

"Situacija je sada neizvjesnija nego ikad. To je u suprotnosti sa stabilnošću i predvidljivošću koju smo nastojali postići trgovinskim sporazumom. Slijedom toga, zakazano glasovanje u odboru sutra se neće održati kako je planirano, a izvjestitelji u sjeni ponovno će procijeniti situaciju sljedeći tjedan", rekao je Lange. "Kratka i isključivo tehnička odgoda mogla bi biti prihvatljiva kako bi se osigurala potpuna pravna jasnoća. Međutim, to ne smije postati izgovor za ponovno otvaranje sadržaja sporazuma ili za produljenje neizvjesnosti za naša poduzeća i građane", izjavila je Željana Zovko, izvjestiteljica u sjedni Europske pučke stranke. "Naša je odgovornost sada ispuniti svoje obveze, osigurati pravnu stabilnost i dovesti ovaj sporazum do brzog i odgovornog zaključenja. Svako daljnje odgađanje potkopalo bi naš kredibilitet i poslalo pogrešan signal našim transatlantskim partnerima", dodala je Zovko.