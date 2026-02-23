Potres magnitude 3,4 pogodio BiH, osjetio se i u Hrvatskoj

Potres magnitude 3,4 po Richteru zabilježen je danas u 20:29 sati na području Mostara u Bosni i Hercegovini. Prema dostupnim podacima, epicentar potresa nalazio se na području s geografskim koordinatama 43.322 i 17.4168, na dubini od 10 kilometara, nedaleko od Mostara. Kako pišu građani na stranici ESMC-a, potres se osjetio i u Hrvatskoj. "Lagano ljuljanje 2-3 sekunde, Opuzen", piše u jednom od komentara. Osjetili su ga i stanovnici Makarske, Metkovića, Vrgorca, Ploča i Staševice.

Foto: EMSC

Oko 20:35 sati zabilježen je još jedan manji potres magnitude 3,3 na području Dalmacije i BiH. Epicentar se nalazio oko 37 kilometara zapadno-jugozapadno od Mostara i 7 kilometara jugozapadno od Gruda, na dubini od 15 kilometara.