PODRHTAVANJE TLA

Potres magnitude 3,4 pogodio BiH, osjetio se i u Hrvatskoj

Foto: EMSC
1/2
Autor
Lorena Posavec
23.02.2026.
u 20:42

Na dubini od 10 kilometara

Potres magnitude 3,4 po Richteru zabilježen je danas u 20:29 sati na području Mostara u Bosni i Hercegovini. Prema dostupnim podacima, epicentar potresa nalazio se na području s geografskim koordinatama 43.322 i 17.4168, na dubini od 10 kilometara, nedaleko od Mostara. Kako pišu građani na stranici ESMC-a, potres se osjetio i u Hrvatskoj. "Lagano ljuljanje 2-3 sekunde, Opuzen", piše u jednom od komentara. Osjetili su ga i stanovnici Makarske, Metkovića, Vrgorca, Ploča i Staševice.

Foto: EMSC

Oko 20:35 sati zabilježen je još jedan manji potres magnitude 3,3 na području Dalmacije i BiH. Epicentar se nalazio oko 37 kilometara zapadno-jugozapadno od Mostara i 7 kilometara jugozapadno od Gruda, na dubini od 15 kilometara.

Ključne riječi
BiH potres

Komentara 2

Pogledaj Sve
CI
Ciroza
21:16 23.02.2026.

Bit će da se Dabro vraća doma.

Avatar fergazer
fergazer
21:05 23.02.2026.

Hvala Bogu i hrvatskom jeziku jer nije BREAKING NEWS već NAJNOVIJA VIJEST

