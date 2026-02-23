Naši Portali
ISPLIVALI MAILOVI

Uhićen bivši britanski diplomat Peter Mandelson zbog veza s Epsteinom

FILE PHOTO: Former British Ambassador to the U.S. Mandelson faces uproar over links to Jeffrey Epstein
Foto: CHRIS J RATCLIFFE/REUTERS
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
23.02.2026.
u 19:01

E-mailovi između Mandelsona i Epsteina, koje je krajem siječnja objavilo američko ministarstvo pravosuđa, pokazali su da su njih dvojica imala bliži odnos nego što se javno znalo

Bivši britanski veleposlanik u SAD-u Peter Mandelson uhićen je u utorak zbog sumnje na zlouporabu javne službe nakon što se otkrilo da je održavao bliske veze s pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom. Mandelson (72) je otpušten s najprestižnije pozicije u britanskoj diplomatskoj službi u rujnu, kada je dubina njegovog prijateljstva s Jeffreyjem Epsteinom počela izlaziti na vidjelo. Policija je ranije ovog mjeseca započela kaznenu istragu protiv Mandelsona nakon što je vlada premijera Keira Starmera proslijedila komunikaciju između bivšeg veleposlanika i Epsteina. "Policajci su uhitili 72-godišnjeg muškarca zbog sumnje na zloupotrebu javne dužnosti", izjavila je londonska policija u vezi s istragom protiv bivšeg ministra. 

E-mailovi između Mandelsona i Epsteina, koje je krajem siječnja objavilo američko ministarstvo pravosuđa, pokazali su da su njih dvojica imala bliži odnos nego što se javno znalo, a Mandelson je dijelio informacije s Epsteinom dok je bio ministar u vladi bivšeg premijera Gordona Browna. Mandelson, koji je ovog mjeseca dao ostavku u Starmerovoj Laburističkoj stranci i napustio svoju poziciju u gornjem domu parlamenta, prethodno je rekao da "vrlo duboko" žali zbog svoje prošle veze s Epsteinom. 

Nove Epsteinove fotografije otkrivaju šokantne prizore: Bill Gates, Chomsky, poruke na tijelima žena...
Jeffrey Epstein uhićenje Peter Mandelson

Avatar Bolsonaro
Bolsonaro
19:25 23.02.2026.

Mandelson iz Engleske i Epstein iz Amerike pripadaju istom narodu, a taj narod nisu niti Englezi niti Amerikanci.

Avatar Proda san rvacku
Proda san rvacku
19:36 23.02.2026.

Ljudi gledajte...jel to Ćiro?!

Avatar Next Level
Next Level
19:25 23.02.2026.

Ćiro jesi to ti??

