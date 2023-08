Muškarac kojeg je usmrtio kamion bio je migrant? 'Ima ih podosta, planiramo osnivanje centra'

Državno odvjetništvo i policija utvrđuju identitet pješaka kojega je u subotu u Zagorju kod Krnjaka na cesti usmrtio kamion kako bi rasvijetlili radi li se o 'ilegalcu' stradalom na migrantskoj ruti. Manje od pet minuta prije nesreće pored kuće Petra Kunića u Zagorju prošla su dvojica muškaraca s ruksacima na leđima, a on kaže da je vidio kako pokušavaju stopirati. No, nitko im nije stao, a ubrzo nakon toga, kako je rekao, "nastala je gužva".

“Tu blizu u kamenom usjeku kamion je pokupio jednog muškarca, mislim da nije nitko od domaćih, jer bi se to već pročulo, ali ja ne mogu znati je li to jedan od one dvojice koje sam vidio”, kaže Kunić i dodaje da ga pitaju je li vidio da su to bili migranti, a da on svima odgovara da nije primijetio ništa specifično.

“Bili su na pedesetak metara od mene, ali nisam se ja baš zagledao u njih”, rekao je i ustvrdio da tu ima i turista koji stopiraju.

Zamjenik načelnika Općine Krnjak Josip Ljevar potvrdio je Hini da inače kroz Krnjak prolaze migranti, da ih ima podosta, tako da se planira i osnivanje prihvatnog centra za njih ili u Krnjaku ili u Vojniću, ali da njemu nisu poznati detalji tog plana. Na pitanje zna li je li poginuli pješak bio ilegalni migrant odgovara da to ne može službeno potvrditi, tek da se tako priča među očevicima, a da je poznato da oni najčešće uz sebe nemaju osobne dokumente.

Policija je ranije izvijestila da se nesreća dogodila u subotu u 20.38 sati, da je teretnim automobilom imotskih registarskih oznaka upravljao 60-godišnjak koji “prilikom kretanja u koloni vozila i mimoilaženja s vozilima iz suprotnog smjera, nije vodio računa o položaju vozila kojim je upravljao te je prednjim desnim dijelom vozila naletio i udario u nepoznatog muškarca”.

U policijskom priopćenju također piše da se stradali muškarac u tom trenutku “nepropisno kretao uz desni rub kolnika u istom smjeru, a nije bio označen nikakvim izvorom svjetlosti ili reflektirajućom odjećom” te da je riječ o djelu ceste bez javne rasvjete.

