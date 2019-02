Most na velikom skupu potvrdio smjer udesno

U pripremi za svibanjske euroizbore Most nezavisnih lista okupio je jučer u Zagrebu više od 1000 članova stranke i onih koji na lokalnoj razini surađuju u sklopu Mostove platforme. Uvjereni su kako mogu odnijeti dva mandata u Europskom parlamentu, gdje će njihovi zastupnici, kako je naglasio Božo Petrov, svoje djelovanje temeljiti na suverenoj Hrvatskoj.

– Stiže nam dan kada svatko od nas može odlučiti što će biti s našim obiteljima i našom Hrvatskom. Možete birati boriti se ili tiho umrijeti, jer ova lažna stabilnost, savršena lopovska ravnoteža kojoj su građani Hrvatske svakodnevno izloženi tiha je smrt, s bijelom zastavom i predajom – poručio je šef Mosta.

Neće s Tajanijem

Iz Mosta poručuju kako će u Bruxellesu tražiti saveznike za ostvarivanje hrvatskih interesa, no o tome kojoj će se političkoj grupaciji priključiti još uvijek nisu spremni govoriti. Neslužbeno tumače kako je o ulasku u neku od postojećih grupacija u Europskom parlamentu prerano govoriti jer je u ovom trenutku nemoguće procijeniti kako će ti klubovi u konačnici izgledati. U Mostu su uvjereni u slabljenje europskog mainstreama i jačanje novih stranaka pa onda i u formiranje novih grupacija u Europskom parlamentu. Pritom poručuju kako Most ne pripada krugu onih koji se zauzimaju za rastakanje EU, poput Živog zida, ali i kako “sasvim sigurno neće u klub s Antonijem Tajanijem”. Unatoč Tajanijevoj isprici zbog izjave o talijanskoj Istri i Dalmaciji, tumače kako je HDZ “gledajući mu kroz prste” dokazao kako su im veze u Bruxellesu iznad hrvatskih interesa. Poručuju kako oni, bez obzira na to u kojem klubu u Bruxellesu završe, takvu politiku neće voditi.

Promjena na čelu Mosta?

Puno otvoreniji nisu ni kada je riječ o imenima kandidata koji bi se trebali naći na Mostovoj listi za euroizbore. U stranačkim kuloarima može se čuti kako je lista gotova te kako se na njoj nalazi i ime Bože Petrova, ali ne i Nikole Grmoje. Još zanimljivija je činjenica da u stranci neslužbeno tvrde kako će svi koji dobiju dovoljan broj preferencijalnih glasova na kraju doista i otići u Bruxelles jer, kažu, ne žele varati birače.

Ako se na listi doista nađe ime Bože Petrova, postavlja se pitanje što bi njegov odlazak u Bruxelles značio za Most na nacionalnoj razini, odnosno hoće li Petrov voditi stranku iz Bruxellesa ili se sprema promjena na čelu Mosta nezavisnih lista. No, ni na jedno od tih pitanja u vrhu stranke jučer ni službeno ni neslužbeno nisu bili spremni odgovoriti.

Jednako su zatvoreni u Mostu i oko moguće kandidature Bože Petrova za predsjedničke izbore, o čemu se također nagađa, a sam Petrov tu informaciju nije ni potvrdio ni demantirao. Izvori bliski vrhu stranke tumače kako se Most ne želi prije vremena baviti tim izborima te kako se u ovom trenutku žele fokusirati na prvi cilj – euroizbore.

U Mostu su očito svjesni kako su upravo ti izbori od presudne važnosti za stranku koja je nakon raskida koalicije s HDZ-om zadržala stabilan, ali na izborima još neprovjeren rejting.

