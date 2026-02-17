Pucnjava na hokejaškoj utakmici: Ubijene dvije osobe, troje ozlijeđenih

Hokejaška utakmica naglo je prekinuta u ponedjeljak kada se zvuk pucnjave prolomio unutar prepunog klizališta u Rhode Islandu, pri čemu su najmanje dvije osobe poginule, a tri druge ozlijeđene, priopćila je policija. Osumnjičeni napadač, za kojeg policija kaže da je počinio samoubojstvo nakon što je otvorio vatru, čini se da je ciljao članove obitelji tijekom incidenta, rekla su dva dužnosnika iz redova zakona koji su upoznati sa situacijom za CNN.

Policija je navela da je istraga u tijeku. Osumnjičeni napada je identificiran kao Robert K. Dorgan, za kojeg je načelnica policije Pawtucketa Tina Goncalves rekla da je koristio ime Roberta Esposito. Najnoviji val nasilja oružjem dolazi samo dva mjeseca nakon pucnjave na Sveučilištu Brown, nekoliko kilometara južnije, koja je potresla Rhode Island i naglasila ranjivost pouzdanih zajedničkih prostora.

Pucnjava se, prema videozapisu usluge za streaming mladih sportova LiveBarn, odvijala iza jedne od klupa momčadi usred igre. Na snimci koju je emitirala CNN-ova podružnica WJAR vidi se kako se igrači obje momčadi skrivaju dok je ispaljeno najmanje desetak hitaca, a igrači i treneri jurnuli su prema izlazima s klupa na klizalištu.

Jedna je osoba pokušala razoružati strijelca na tribinama, objavio je na društvenim mrežama senator Jack Reed iz Rhode Islanda. Napori te osobe 'vjerojatno su doveli do brzog završetka ovog tragičnog događaja', rekla je Goncalves na konferenciji za novinare u ponedjeljak navečer. Tri ozlijeđene osobe nalaze se u kritičnom stanju u bolnici Rhode Island Hospital, priopćili su iz bolnice. Riječ je o istoj ustanovi u kojoj su liječeni žrtve pucnjave na Sveučilištu Brown.