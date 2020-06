‘Moj suprug nije rekao da silovanim ženama treba zabraniti pobačaj’

Dvije su neuspjele Mostove suradnje s HDZ-om naivnost, no treći potencijalni pokušaj uspostavljanja zajedničke koalicije nakon ovih parlamentarnih izbora bila bi ludost. Ukratko, tako je to rekla Marija Selak Raspudić, nezavisna kandidatkinja Mostove liste, gostujući danas na Večernji TV-u i sučelivši se s Dalijom Orešković iz Stranke s imenom i prezimenom, nekadašnjom šeficom Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i kandidatkinjom za predsjednicu RH na prošlim izborima.

– Povjerenje je osnovni i temeljni pojam u politici. Vjerujem Boži Petrovu. Točno je da je Most dva puta koalirao s HDZ-om, premda bih to svrstala u područje političkog neiskustva, no obično kada ljudi koaliraju, to se događa zbog političke trgovine. Most je izlaskom iz koalicije pokazao upravo to da inzistira na principima, ne na političkoj trgovini. Ja sam izrazila povjerenje i ono zasad nije iznevjereno, a dalje ćemo vidjeti – kazala je Selak Raspudić. Istaknula je da koaliranja neće biti ni sa SDP-om te naglasila da su politici potrebni potpuno novi ljudi.

– Naš je temeljni zadatak inzistiranje na promjeni izbornog zakona koja je temelj za promjenu demokratskih procesa u Hrvatskoj. Kada mi dođemo s takvim prijedlogom kao preduvjetom za koaliciju, pobjeći će svi glavom bez obzira, a možda se naši građani probude i prestanu “ponavljati razred” pa budemo u situaciji da taj duopol HDZ-a i SDP-a neće ni imati priliku da sastavi Vladu – kazala je Selak Raspudić.

Dalija Orešković, koja je istaknula da će ključna u njezinu političkom djelovanju biti borba protiv korupcije i uhljeba, rekla je da treba jasno utvrditi je li Vladu držao “koruptivni stup” Milan Bandić.

– Treba uzeti spise Milana Bandića pa vidjeti zašto od 2014., kada je bio uhićen, do danas nije učinjeno ništa, pa analizirati je li problem u zakonskim odredbama. Ako su loši zakoni, onda ih treba mijenjati. Ako je problem u državnim odvjetnicima koji nisu imali dovoljno alata da prikupe kvalitetne dokaze, onda u tome nešto treba mijenjati – kazala je Orešković.

– Znate li vi što su Marijini obroci? – upitala je Selak Raspudić.

– Da. Nećete vjerovati, moje dijete je član – odgovorila je Orešković.

>> VIDEO Pogledajte cijelu emisiju

– Moram vas upozoriti da su oni koji stoje iza Hoda za život jako aktivni u tome. Ne možete govoriti neistine – rekla je Selak Raspudić.

– Ja vama nisam upadala u riječ, a o Marijinim obrocima znam puno – rekla je Orešković. – Ne treba ići u smjeru toga da se pobačaj brani – rekla je i dodala kako će učiniti sve što je u njihovoj moći da “broj slučajeva u kojima je žena došla u takvu situaciju da se odluči na pobačaj bude što manji”. Rekla je i kako je izjava prema kojoj bi se silovanim ženama branilo pravo da učine pobačaj nasilje države nad pravom i slobodom pojedinca.

– Da, ta izjava, kada bi se na taj način rekla, to bi svakako bila, no moj suprug to sigurno nije rekao. Možete poslušati opet. Vi ste svojevremeno sudionike Hoda za život nazvali ljudima koji podržavaju ustašku i fašističku Hrvatsku. Kada vi ovako polazite, radite klasičnu grešku i one koji ne razmišljaju na isti način kao i vi, dehumanizirate – rekla je Selak Raspudić.

– Nema većih zlotvora od onih koji manipuliraju tuđim riječima. Ovo što ste sada spomenuli datira iz razdoblja predizborne kampanje za europske izbore. Moja izjava trajala je deset minuta i spominjala sam da nije korektno organizirati takav prosvjed baš na dan predizborne šutnje, a činjenica je da su organizatori ili oni koji stoje iza organizatora isti oni koji podržavaju određenu političku grupaciju koja se na tim izborima natječe – obrazložila je Orešković.

Spomenuli ste konkretno ustašizaciju i fašizaciju Hrvatske – rekla je Selak Raspudić.

– Jesam i tu sam konkretno mislila na gospodina Hasanbegovića – izjavila je Orešković.