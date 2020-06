Selak Raspudić: Hod za život povezivali ste s ustašizacijom. Orešković: Mislila sam na Hasanbegovića

U današnjoj emisiji na Večernjem TV političke snage odmjerile su filozofkinja nove generacije te nezavisna kandidatkinja na Mostovoj listi Marija Selak Raspudić i Dalija Orešković, članica Stranke s imenom i prezimenom, ali javnosti poznata kao bivša šefica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i kao kandidatkinja za predsjednicu RH na prošlim izborima.

– Povjerenje je osnovni i temeljni pojam u politici. Vjerujem Boži Petrovu – rekla je Marija Selak Raspudić odgovarajući na pitanje vjeruje li Petrovu da Most neće ulaziti u koaliciju.

– Ja sam izrazila povjerenje i ono za sada nije iznevjereno, a dalje ćemo vidjeti – rekla je Selak Raspudić.

Rekla je kako Most treba razlikovati od drugih grupacija koje su ''prvenstveno djelovale na principu političke trgovine''.

– Točno je da je Most dva puta koalirao s HDZ-om, premda bih to svrstala u područje političkog neiskustva, no obično kada ljudi koaliraju, to se događa zbog političke trgovine. Most je izlaskom iz koalicije pokazao upravo to da inzistira na principima, ne na političkoj trgovini. On time nije ništa dobio, možda samo i izgubio jer je dva puta naivno ušao u to – rekla je Selak Raspudić.

– Netko školsko gradivo nauči iz prve i s lakoćom, a netko pada i ponavlja razred. Most je pao i ponovio, a je li nešto naučio, to će pokazati vrijeme – rekla je Orešković.

Suzbijanje korupcije

– Možda najciničnija izjava došla je od aktualnog premijera kada je rekao da rade novu strategiju protiv korupcije. Dakle, oni bi se i do sada bili pozabavili korupcijom, ali strategija nije valjala. Pa sada opet, umjesto da se pozabave korupcijom, rade strategiju – rekla je Selak Raspudić.

Dalija Orešković rekla je kako u pravosuđu treba ''krenuti od onih najgorih predmeta koji nikako da ugledaju svoj kraj''.

– Treba uzeti spise Milana Bandića pa vidjeti zašto od 2014., kada je bio uhićen, pa do sada nije učinjeno ništa, pa analizirati je li problem u zakonskim odredbama. Ako su loši zakoni, onda ih treba mijenjati. Ako je problem u državnim odvjetnicima koji nisu imali dovoljno alata da prikupe kvalitetne dokaze, onda tu nešto treba mijenjati – rekla je Orešković.

– Poanta je u tome da treba promijeniti ljude. Mi ovdje možemo otvarati pojedinačne sektore i upirati prstom. Da bismo ukinuli korupciju, moramo dovesti nove ljude na vlast – rekla je Selak Raspudić.

– Gospodin Kerum smiješna je pojava, a Milana Bandića mogu gledati jedino na optuženičkoj klupi – rekla je Orešković govoreći o tome kako bi bilo da u Saboru sjedi s ljudima o kojima je odlučivala u Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa.

– Trebamo imati ljude koji neće biti koruptivni, možemo mi graditi tijelo na tijelo, ali trebamo imati ljude koji neće pokušavati muljati sa zakonima – rekla je Selak Raspudić.

Rekla je i kako se Most, ''kao dio oporbe u koju je sam svjesno ušao'', najaktivnije borio protiv koruptivnih afera.

Obrazovni sustav i reforma školstva

– Mislim da nije prioritet. Tema obrazovanja koristi se za stjecanje jeftinih i podmuklih poena. Priče o kurikularnoj reformi, tabletima i STEM evoluciji samo su maske onih koji žele nečije privatne i financijske interese provesti kroz sustav školstva –rekla je Orešković i dodala kako velik dio školaraca nema novca platiti školski obrok.

– Ne znam kako bi netko mogao učiti na prazan želudac – dodala je.

– Ja vjerujem da vi imate namjeru činiti promjene, možda imate i najbolji program na svijetu, no niste uspjeli zadobiti povjerenje građana. Već ste se do sada politički aktivirali i oni su pokazali što misle o vašim političkim programima. Vidim to kao problem zato što unatoč toj svoj kritici niste u stanju prihvatiti volju građana kao legitimnu – rekla je Selak Raspudić.

– Uz dužno poštovanje, na europskim izborima dobila sam 22 tisuće preferencijskih glasova, na predsjedničkima oko 55 tisuća birača. Nemojte mi govoriti o volji birača. Koliko ja znam, vi ste išli linijom manjeg otpora. Naravno da je lakše proći kada se nađeš na listi tamo gdje postoje infrastruktura, financije i logistika... Ja sam išla na teži način i sigurno je moj bazen birača poprilično velik i nemam ništa protiv da na ovim izborima odmjerimo snage pa da vidimo koliko ćete u prvoj jedinici dobiti preferencijskih glasova, a koliko ja. Onda možete reći da me birači nisu prepoznali, ali ne sada. Osim toga, ja provodim program koji sam sama dobrim djelom napisala i kreirala, a vi ste se nadovezali na tuđi – rekla je Orešković.

– Ne možete reći jesam li se ja nadovezala na tuđi program jer vi ne znate tko je kreirao program. Mogla sam ga jednako tako kreirati i ja i naravno da sam sudjelovala u njegovoj kreaciji – rekla je Selak Raspudić i dodala kako ona nije ušla u lagodnu poziciju jer u trenutku kad je pristala biti nositeljica 1. jedinice Most nije prelazio izborni prag u Zagrebu.

– Išli smo ovim putem, ako taj mandat dođe, da ga sami izborimo. Što se vas tiče, neovisno o mom političkom uspjehu, vi ste do sada tri puta testirali svoju snagu na izborima. Sve to što ste učinili nije vam, unatoč svoj potpori medijske oligarhije i pažnji koju ste imali, omogućilo mjesto na tim izborima na kojima ste se kandidirali – rekla je Selak Raspudić.

– Ja ljudima koji su otišli želim svu sreću. Poštujem njihovo mišljenje i odluku i nadam se da oni mogu poštovati odluku većine – rekla je Orešković komentirajući odlazak članova Stranke s imenom i prezimenom.

– Ako niste u stanju uvjeriti ljude oko sebe da se politički aktiviraju, onda niste u stanju uvjeriti ni narod – rekla je Marija Selak Raspudić.

– Narod vas nije prepoznao – rekla je Selak Raspudić. Orešković joj je rekla da je počela od početka i da sve gradi, a da se ona samo priključila Mostu.

Pitanje pobačaja

– Stvari mogu izgledati drukčije i ja ću se svim silama boriti da se taj problem iskomunicira na način koji očito do sada nije bio prisutan. Prisutno je samo polariziranje koje se koristi u političke svrhe da bi netko na nečijoj tragediji moralno profitirao – rekla je Selak Raspudić.

– Ima primjera gdje je život onih najslabijih jako ugrožen i gdje se ne prikupljaju politički bodovi, a ljudi pate. Tamo nisam vidjela predstavnike tih istih ljudi koji organiziraju manifestacije kao što je Hod za život.

– Znate li vi što su Marijini obroci? – upitala je Selak Raspudić.

– Da. Nećete vjerovati, moje dijete je član – odgovorila je Orešković.

– Moram vas upozoriti da su oni koji stoje iza Hoda za život jako aktivni u tome. Ne možete govoriti neistine – rekla je Selak Raspudić.

– Ja vama nisam upadala u riječ, a o Marijinim obrocima znam puno – rekla je Orešković.

– Ne treba ići u smjeru toga da se pobačaj brani – rekla je i dodala kako će učiniti sve što je u njihovoj moći da ''broj slučajeva u kojima je žena došla u takvu situaciju da se odluči na pobačaj bude što manji'.

Rekla je i kako je izjava prema kojoj bi se silovanim ženama branilo pravo da učine pobačaj nasilje države nad pravom i slobodom pojedinca.

– Da, ta izjava, kada bi se na taj način rekla, to bi svakako bila, no moj suprug to sigurno nije rekao. Možete poslušati opet – rekla je Selak Raspudić.

– Vi ste svojevremeno sudionike Hoda za život nazvali ljudima koji podržavaju ustašku i fašističku Hrvatsku. Hod za život nije politička grupacija, postoje različiti ljudi – rekla je Selak Raspudić.

– Kada vi ovako polazite, radite klasičnu grešku i one koji ne razmišljaju na isti način kao i vi, dehumanizirate – rekla je Selak Raspudić.

– Nema većih zlotvora od onih koji manipuliraju s tuđim riječima. Ovo što ste sada spomenuli datira iz razdoblja predizborne kampanje za europske izbore. Moja izjava trajala je deset minuta i spominjala sam da nije korektno organizirati takav prosvjed baš na dan predizborne šutnje, a činjenica je da su organizatori ili oni koji stoje iza organizatora, isti oni koji podržavaju određenu političku grupaciju koja se na tim izborima natječe – obrazložila je Orešković.

– Spomenuli ste konkretno ustašizaciju i fašizaciju Hrvatske – rekla je Selak Raspudić.

– Jesam i tu sam konkretno mislila na gospodina Hasanbegovića – izjavila je Orešković.

Pitanje mirovina

– Imamo velik broj mirovina koje se isplaćuju po povlaštenim pravilima i tu postoji nesrazmjer između onoga što se uplatilo u fond i onoga što se isplaćuje – rekla je Orešković.

Kazala je kako treba napraviti dvije promjene, povećati broj zaposlenih i dio povlaštenih mirovina izdvojiti iz mirovinskog fonda i ''pokušati ga isplatiti na neki drugi način''.

– Mirovine trebaju odgovarati onome što proizlazi iz radnog staža i visini sredstava uplaćenih u mirovinski stup.

– Mi nemamo dovoljno zaposlenih, na jednoga koji uplaćuje troje ''sisaju''. Ne možemo takav sustav održati dugoročno i zbog toga imamo problem sa sustavom – rekla je Selak Raspudić i dodala da treba povećati broj zaposlenih.