HNS ima najskuplji mandat – platili ga čak 2,1 milijun kuna

HNS je u prva dva tjedna izborne kampanje na netom održanim parlamentarnim izborima na promidžbu potrošio 2,1 milijun kuna, a osvojio je samo jedan mandat. Prema tome ta stranka ima “najskuplji” mandat na ovim izborima. A taj iznos će sigurno biti i veći kad se zbroje troškovi i zadnjeg tjedna predizborne kampanje, koje stranke tek trebaju dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu.

HNS je svoj jedini mandat dobio u 3. izbornoj jedinici u kojoj je u izbornu promidžbu u prva dva tjedna uložio čak 1,1 milijuna kuna. Narodnjaci su osvojili ukupno 21.785 glasova i prema tome su za svaki glas potrošili 96 kuna te su po tome također rekorderi. U prva dva tjedna kampanje najviše je potrošila Restart koalicija, i to 8,3 milijuna kuna, a uloženi novac nije se baš isplatio jer su SDP i partneri osvojili samo 41 mandat, a to znači da su za svaki od njih potrošili više od 200.000 kuna. HDZ je pak u prvih 14 dana kampanje potrošio 7,6 milijuna kuna, a s obzirom na to da je osvojio 66 mandata, za tu je stranku trošak po mandatu bio oko 115.000 kuna.

Za svaki glas koji je dobila na ovim izborima Restart koalicija je potrošila 20 kuna, dok je kod HDZ-a to iznosilo 12,2 kune. Najbolji omjer troškova kampanje i postignutih rezultata na izborima ima koalicija okupljena oko Možemo. Oni su potrošili 398 tisuća kuna i dobili sedam mandata, to znači 56.000 kuna po mandatu i svega 3,4 kune po dobivenom glasu.

Živi zid je stranka koja je imala najviše propalih glasova, više od 37.000, i nije ušla u Sabor, u prva dva tjedna kampanje imao je troškove promidžbe veće od 350.000 kuna. Svaka stranka koja je ušla u Sabor za pokrivanje troškova izborne kampanje iz državnog proračuna dobit će 135.000 kuna za svaki osvojeni mandat. Nekima će to biti dovoljno da pokriju troškove, no neki će i nakon toga biti u minusu.